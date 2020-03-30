На Україну насувається потужний сніговий шторм, фото — Чорногірський рятувальний пост

https://racurs.ua/ua/n135950-na-ukrayinu-nasuvaietsya-potujnyy-snigovyy-shtorm-karta.html

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Сніговий шторм насувається на Україну. Сьогодні сніг випав у деяких західних областях країни, а з вівторка, 31 березня, Гідрометеоцентр попереджає про різке похолодання і сніг у всіх регіонах країни.

Тепла карантинна неділя закінчується, на підході — холодний атмосферний фронт. Вже зараз можна роздивитися, що в Польщі йде сніг (рожевий колір), цей сніг чимчикує до нас. Його у понеділок можна очікувати в західних та місцями в північних областях України разом із, зрозуміло, похолоданням та поривчастим вітром. Південь та схід трохи потримаються за високі градуси, — написала синоптик Наталя Діденко і опублікувала відповідну карту.

Гідрометеоцентр попередив, що 30 березня у західних областях пориви вітру 15−20 м/с. З вівторка, 31 березня, до четверга, 2 квітня, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури.

Вночі прогнозують 0−6° морозу, 31 березня у центральних областях від 3° морозу до 3° тепла. Вдень буде 1−6° тепла.

Синоптики попереджають, що зниження температури може призвести до пошкодження і загибелі квітів та плодової зав’язі абрикосових, персикових дерев, вишні та ягідників.

У Карпатах слід чекати помірного снігу. Уночі там до 9 морозу, вдень — від 5 морозу до 0 градусів. Станом на ранок 30 березня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, падав дрібний сніг. Температура повітря становила -4°С.