Зима повернулася у березні: у Києві і семи областях сніжить, в Карпатах — 13 градусів морозу, фото — Суспільне Чернігів

https://racurs.ua/ua/n135580-zyma-povernulasya-u-berezni-u-kyievi-i-semy-oblastyah-snijyt-v-karpatah-13-gradusiv-morozu.html

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Сніг і мороз повернулися в Україну у березні. Ранок неділі, 22 березня, став сюрпризом для жителів столиці і декількох областей. За вікном вони побачили сніг.

Чернігів чи не найдужче засипало снігом. Не оминула негода й Київ. Тут йшов мокрий сніг із дощем.

Попри те, що на календарі вже 22 березня, у горах на Закарпатті ще й досі справжня зима. Наприклад, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря сягнула -13 °С. Про це повідомляють на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Фейсбук.

Станом на 08.00, 22.03.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, падає дрібний сніг, температура повітря -13°С, вітер північний, 18 м/с. Видимість до 30 м, — йдеться у повідомленні.

«Укравтодор» повідомив, що станом на 06.00 опади у вигляді невеликого снігу фіксувалися в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернігівській областях, сніг з дощем в Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

Температура повітря коливалася: -1−5°С на заході, -2+3°С на півночі, +2+8°С в центрі, на півдні та сході.

На перевальних ділянках доріг у Карпатах висота снігового покриву становила від 3 до 15 см.

Синоптик Наталя Діденко у Фейсбук нагадала, що 23 березня — Всесвітній день метеоролога.

Свято наближається. Погода це відзначає по-своєму. Вже не кажу про сорок святих і сорок лопат снігу, — прокоментувала Діденко сьогоднішню погоду.

Раніше синоптики попереджали, що вихідними в Україні погіршиться погода, а на потепління слід чекати від 26 березня. 22−25 березня у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури.

Сьогодні похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15−20 м/с та опадами: у західних, північних, центральних та Харківській областях йтиме дощ та мокрий сніг. Очікується місцями утворення снігового покриву висотою 1−3 см, на дорогах ожеледиця. У південних, Луганській та Донецькій областях опади переважно у виді дощу. 24−25 березня утримається холодна, без опадів, погода.