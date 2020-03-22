Ігор Петрашко, фото — Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n135579-novyy-ministr-ekonomiky-petrashko-pochav-iz-brehni-u-deklaraciyi-shemy-foto.html

Ракурс

Декларація нового міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашко виявилася неповною. ЗМІ виявили, що Петрашко чомусь не вніс до неї майно своєї дружини-росіянки.

Зокрема, йдеться про її квартиру в Москві, будинок міністра під Києвом і два елітних автомобіля.

Щодо української нерухомості, то міністр, який прийшов у владу із бізнесу, чомусь не задекларував маєток в елітному котеджному містечку «Сонячна долина» в селі Романків Київської області, повідомляють «Схеми».

У реєстрі нерухомості вказано, що об'єктом площею 409 кв. м володіє його дружина, громадянка Росії. Тут також є 15 соток землі дружини міністра.

Новий очільник Мінекономіки забувся й про інше майно дружини-громадянки РФ, яке знаходиться під Москвою. Його журналістам вдалося знайти за допомогою попереднього прізвища пані Петрашко — Позднякова.

У російському держреєстрі знайшли квартиру на 109 кв. м, якою на третину володіє жінка Петрашка. Кадастрова вартість цього обкту — приблизно 200 тис. дол.

Міністр також забувся пр два власних елітних автомобілі-позашляховики — Suzuki Vitara S (2016 року випуску) і Land Rover Range Rover Sport (2017 року випуску).

Петрашко пояснив журналістам, що декларацію до входження на посаду мав подати обов’язково, проте не встиг її заповнити через нестачу часу і пообіцяв відобразити у ній свої доходи.

Подав декларацію без наповнення, бо зібрати таку кількість документів за такий короткий час неможливо. Зараз збираю, сподіваюся до встановленого законом терміну подати виправлену, — заявив Петрашко.

Рада призначила його міністром економіки 17 березня. Петрашко очолив відомство після Тимофія Милованова, який відмовився в ньому працювати надалі.