Новий міністр економіки Петрашко працював у компанії, яка відмивала гроші для оточення Путіна. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n135327-sberbank-i-vidmyvannya-groshey-dlya-otochennya-putina-jurnalist-rozpovila-pro-mynule-novogo.html

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Ігор Петрашко, новий міністр економіки України, свого часу встиг попрацювати в декількох російських компаніях. Одна з них, «Трійка Діалог», відома відмиванням грошей для російських чиновників та оточення Путіна.

Офшорну схему по відмиванню мільярдів доларів російським інвестбанком «Трійка Діалог» в минулому році розкрили в Центрі дослідження корупції та організованої злочинності. Про це розповіла керівник проекту розслідувань «Слідство.Інфо» Анна Бабинець на своїй сторінці в Facebook.

Офшорна структура обслуговувала російських чиновників з оточення Путіна — вони отримували сотні мільйонів з цієї мега-пральні, — зазначила Бабинець.

Свою кар'єру Петрашко починав як консультант з корпоративної реструктуризації в консорціумі компаній під егідою TACIS (Україна). Потім в 2001—2002 році працював з продуктами і активами в енергетичній галузі в складі групи структурування угод компанії Enron.

Потім два роки працював старшим консультантом американської компанії GlobalSpec. З 2004 до 2007 року керував групою з надання консультаційних послуг з M&A у московському і київському представництвах компанії «великої четвірки» Ernst&Young. Став партнером консалтингового бізнесу Ernst&Young.

Після цього протягом шести років очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором інвестиційної компанії «Трійка Діалог Україна», звідки перейшов в департамент корпоративного бізнесу в «Ощадбанку Росії».

В останні роки економіст працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming. Холдинг належить Олегу Бахматюку, який зараз переховується від підозри, виписаноъ НАБУ. Також Бахматюк має заборгованість перед державою на суму майже 30 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні парламенту 17 березня призначила Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Таке рішення підтримали 243 народних депутата.