Новый министр экономики Петрашко работал в компании, отмывавшей деньги для окружения Путина. Фото: УП

https://racurs.ua/n135327-sberbank-i-otmyvanie-deneg-dlya-okrujeniya-putina-jurnalist-rasskazala-o-proshlom-novogo.html

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Игорь Петрашко, новый министр экономики Украины, в свое время успел поработать в нескольких российских компаниях. Одна из них, «Тройка Диалог», известна отмыванием денег для российских чиновников и окружения Путина.

Оффшорную схему по отмыванию миллиардов долларов российским инвестбанком «Тройка Диалог» в прошлом году раскрыли в Центре по исследованию коррупции и организованной преступности. Об этом рассказала руководитель проекта расследований «Слідство.Інфо» Анна Бабинец на своей странице в Facebook.

Оффшорная структура обслуживала российских чиновников из окружения Путина — они получали сотни миллионов из этой мега-прачечной, — отметила Бабинец.

Свою карьеру Петрашко начинал как консультант по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина). Затем в 2001—2002 году работал с продуктами и активами в энергетической отрасли в составе группы структурирования сделок компании Enron.

Затем два года работал старшим консультантом американской компании GlobalSpec. С 2004 до 2007 года руководил группой по предоставлению консультационных услуг по M&A в московском и киевском представительствах компании «большой четверки» Ernst&Young. Стал партнером консалтингового бизнеса Ernst&Young.

После этого течение шести лет возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», откуда перешел в департамент корпоративного бизнеса в «Сбербанке России».

В последние годы экономист работал в украинском аграрном холдинге Ukrlandfarming. Холдинг принадлежит Олегу Бахматюку, который сейчас скрывается от подозрения, выписанного НАБУ. Также Бахматюк имеет задолженность перед государством на сумму почти 30 млрд грн.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании парламента 17 марта назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Такое решение поддержали 243 народных депутата.