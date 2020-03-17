Рада назначила министром экономики Игоря Петрашко. Фото: 24 канал

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Ракурс

Верховная Рада на внеочередном заседании парламента 17 марта назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Такое решение поддержали 243 народных депутата.

Проект постановления о назначении Петрашко на должность министра экономики был зарегистрирован в Верховной Раде 16 марта. После голосования Верховной Радой Игоря Петрашко пригласили к трибуне, однако новый министр перепутал направление и поднялся сразу к ложе, где сидит спикер Рады Дмитрий Разумков и некоторые другие парламентарии. Такие действия вызвали смех у народных депутатов, а Разумков назвал это «смелым» поступком.

Петрашко — украинский менеджер. Он учился во Львовском политехническом университете, а также имеет диплом МВА бизнес школы при университете Вандербильта в США.

Начиная с 1996 года Петрашко работал в различных американских, российских и украинских компаниях, которые предоставляли услуги по консалтингу и работали в сфере инвестиционных услуг.

В 2007—2013 годах — работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в «Сбербанке России».

В последние годы экономист работал в украинском аграрном холдинге Ukrlandfarming. Холдинг принадлежит Олегу Бахматюку, который сейчас скрывается от подозрения, выписанного НАБУ. Также Бахматюк имеет задолженность перед государством на сумму почти 30 млрд грн.

Напомним, сегодня во время утреннего внеочередного заседания Верховная Рада приняла решение о назначении Ирины Венедиктовой новым генеральным прокурором Украины.

Как известно, 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины, поэтому поддержала и отставку всего правительства. С этим правительством ушел и бывший глава Министерства экономического развития Тимофей Милованов.