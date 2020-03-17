Рада призначила міністром економіки Ігоря Петрашка. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n135287-rada-pryznachyla-ministrom-ekonomiky-igorya-petrashka.html

Ракурс

Верховна Рада на позачерговому засіданні парламенту 17 березня призначила Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Таке рішення підтримали 243 народних депутата.

Проект постанови про призначення Петрашка на посаду міністра економіки був зареєстрований у Верховній Раді 16 березня. Після голосування Верховною Радою Ігоря Петрашка запросили до трибуни, проте новопризначений міністр переплутав напрямок та піднявся одразу до ложе, де сидить спікер Ради Дмитро Разумков та деякі інші парламентарі. Такі дії викликали сміх у народних депутатів, а Разумков назвав це «сміливим» вчинком.

Петрашко — український менеджер. Він навчався у Львівському політехнічному університеті, а також має диплом МВА бізнес школи при університеті Вандербільта у США.

Починаючи з 1996 року Петрашко працював у різноманітних американських, російських і українських компаніях, які надавали послуги з консалтингу та працювали у сфері інвестиційних послуг.

У 2007−2013 роках — працював в інвестиційній компанії «Тройка Діалог Україна», де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі департаменту корпоративного бізнесу в «Сбербанке России».

Останніми роками економіст працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming. Холдинг належить Олегу Бахматюку, який зараз переховується від підозри, виписаної НАБУ. Також Бахматюк має заборгованість перед державою на суму майже 30 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні під час ранкового позачергового засідання Верховна Рада ухвалила рішення про призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором України.

Як відомо, 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра України, відтак підтримала й відставку всього уряду. З цим урядом пішов й колишній очільник Міністерства економічного розвитку Тимофій Милованов.