Венедіктова стала генпрокурором

https://racurs.ua/ua/n134750-rada-obrala-venediktovu-novym-genprokurorom.html

Ракурс

Ірина Венедіктова — новий генпрокурор України. Таку постанову № 3227 сьогодні під час ранкового позачергового засідання ухвалила Верховна Рада.

Кандидатура Венедіктової на посаду глави Офісу генпрокурора знайшла підтримку 269 нардепів. На цій посаді вона замінить усуненого 5 березня Руслана Рябошапку, якому парламент висловив недовіру.

В Україні немає політичних переслідувань, а злодій має сидіти у в’язниці, — заявила Венедіктова перед голосуванням за її призначення в Раді, пообіцявши «гідно виконувати свої обов’язки».

Венедіктова до цього працювала директором Державного бюро розслідувань. Раніше вона заявляла, що Офіс генпрокурора Рябошапки не призначив процесуальних керівників у 1272 кримінальних провадженнях і звинуватила його у блокуванні розслідування понад тисячі кримінальних проваджень. За її словами, генпрокурор «не лише приховував, але й заперечував цей факт».

Ірина Венедіктова торік стала нардепом від партії «Слуга народу», безпартійна. Очолювала комітет Ради з питань правової політики. 27 грудня 2019 року була призначена виконувачем обов’язків директора Держбюро розслідувань. Верховна Рада позбавила її депутатських повноважень 14 січня 2020 року. Входить до команди радників та експертів президента Володимира Зеленського.

Раніше була радницею у низці юридичних фірм. Має власну наукову школу. Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ. Брала участь у конкурсі до Верховного суду, за результатами іспиту набрала низькі бали та вибула з конкурсу.

Нагадаємо, Рябошапка займав посаду генерального прокурора з 29 серпня 2019 року. В рамках реформи під його керівництвом розпочалася переатестація прокурорів, а Генеральну прокуратуру було перейменовано в Офіс генпрокурора. На тлі чуток про відставку посли G7 виступили на підтримку Рябошапки. Партія Зеленського критикувала його за невиконання передвиборчого гасла президента «Прийде весна — саджати будемо».