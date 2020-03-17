Зеленський заявив, що Венедіктова може стати першою жінкою-генпрокурором в Україні. Фото: Знай.юа

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Володимир Зеленський, президент України, пропонує Верховній Раді призначити тимчасово виконуючу обов’язки голови Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором.

Призначення Венедіктової Верховна Рада розглянула на позачерговому засіданні 17 березня. На засіданні виступив й президент України, який зазначив, що Венедіктова може стати першою жінкою-генпрокурором в історії незалежної України.

Треба сказали, що вперше в історії незалежної України генеральним прокурором може бути жінка. Але мені здається, що в історію України вона, перш за все, увійде як фахова і результативна людина, — сказав Зеленський.

Він додав, що очікує від Венедіктової фахової та злагодженої роботи, а також ефективних розслідувань, зокрема, гучних справ.

На засіданні Ради також виступила і сама кандидат на посаду. Венедіктова зазначила, що зробить все можливе, аби виправдати цю довіру. Також вона пообіцяла «не продавати і не зливати справи».

Я розумію, що ця довіра — не просто честь для мене, не просто аванс для мене, а й велика відповідальність. Я зроблю все для того, щоб ви ніколи не подумали, що це рішення було помилкою. Я обіцяю народу України виконувати свої обов’язки добросовісно, чесно та сумлінно. Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх, — зазначила вона.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради підтримав призначення Ірини Венедіктової на пост генерального прокурора України.