Зеленский заявил, что Венедиктова может стать первой женщиной-генпрокурором в Украине. Фото: Знай.юа

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Владимир Зеленский, президент Украины предлагает Верховной Раде назначить временно исполняющего обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором.

Назначение Венедиктовой Верховная Рада рассматривает на внеочередном заседании 17 марта. На заседании выступил и президент Украины, который отметил, что Венедиктова может стать первой женщиной-генпрокурором в истории независимой Украины.

Надо сказать, что впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она, прежде всего, войдет как профессиональный и результативный человек, — сказал Зеленский.

Он добавил, что ожидает от Венедиктовой профессиональной и слаженной работы, а также эффективных расследований, в частности, громких дел.

На заседании Рады также выступила и сама кандидат на должность. Венедиктова отметила, что сделает все возможное, чтобы оправдать это доверие. Также она пообещала «не продавать и не сливать дела».

Я понимаю, что это доверие — не просто честь для меня, не просто аванс для меня, но и большая ответственность. Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно, честно и ответственно. Я обещаю не продавать дела, не сливать их, — отметила она.

Напомним, комитет Верховной Рады поддержал назначение Ирины Венедиктовой на пост генерального прокурора Украины.