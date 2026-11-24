Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n217610-115-milliardov-evro-nujno-ukraine-na-sleduuschiy-god-zelenskiy.html

Ракурс

Україні потрібно на наступний рік щонайменше 115 мільярдів євро, щоб вистояти.

Про це сьогодні, 24 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

45 мільярдів у нас було завдяки минулорічному рішенню Європейського Союзу про підтримку на два роки по 45 мільярдів. Нещодавно ми домовилися про додаткові гроші — додаткові 45 мільярдів. Тобто на наступний рік ми розуміємо, що Україна отримає 90 мільярдів євро, — зазначив Зеленський.

Єврокомісія вже представила шлях, як це забезпечити, і ми зараз працюємо, щоб Євросоюз це підтримав. 25 мільярдів треба знайти. Я впевнений, що ми це завдання виконаємо, — додав він.

Зеленський додав, що вже п’ятий рік повномасштабної війни вдається забезпечувати Україні і українцям фінансовий базис.