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Ракурс
Венедіктову на пост генпрокурора підтримав комітет Ради

Венедіктову на пост генпрокурора підтримав комітет Ради

17 бер 2020, 09:25
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Ірину Венедіктову на ще одному сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховної Ради, яке ініціював президент Володимир Зеленський, планують призначити новим генеральним прокурором України.

Комітет підтримав кандидатуру Венедіктової на пост генпрокурора, — написав у Телеграм нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський.

Також сьогодні нардепи розглянуть питання щодо призначення міністра економічного розвитку. Про це 17 березня заявив спікер Ради Дмитро Разумков. Кандидатуру Венедіктової у Раді у вівторок представив Зеленський.

Джерело: Ракурс


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