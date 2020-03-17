Венедіктову на пост генпрокурора підтримав комітет Ради

https://racurs.ua/ua/n135282-venediktovu-na-post-genprokurora-pidtrymav-komitet-rady.html

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Ірину Венедіктову на ще одному сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховної Ради, яке ініціював президент Володимир Зеленський, планують призначити новим генеральним прокурором України.

Комітет підтримав кандидатуру Венедіктової на пост генпрокурора, — написав у Телеграм нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський.

Також сьогодні нардепи розглянуть питання щодо призначення міністра економічного розвитку. Про це 17 березня заявив спікер Ради Дмитро Разумков. Кандидатуру Венедіктової у Раді у вівторок представив Зеленський.