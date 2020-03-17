Рада ухвалила закон про доступність ліків і медичних виробів. Фото: 112

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Ракурс

Верховна Рада 17 березня на позачерговому пленарному засіданні ухвалила проект закону № 2538 щодо підвищення доступності лікарських засобів.

За закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я» проголосували 290 народних депутатів.

Законопроект передбачає створення засад залучення закупівельної організації до здійснення закупівель медичних товарів за кошти державного бюджету.

Згідно з проектом закону, Міністерство охорони здоров’я України залишатиметься головним розпорядником бюджетних коштів. Закупівельна організація здійснюватиме закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету в рамках програм, які будуть визначені як стратегічні. Перелік медичних товарів, які можуть закуповуватися за кошти державного бюджету, передбачається затвердити постановою Кабміну.

Зазначається, що цей законопроект дозволить не допустити корупційних ризиків при здійсненні закупівель лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів за кошти державного бюджету, забезпечити своєчасність та прогнозованість постачання таких товарів у заклади охорони здоров’я, економію бюджетних коштів за рахунок розширення конкуренції. Також він дозволить забезпечити пацієнтів України життєво необхідними, ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами та іншими медичними товарами.

Нагадаємо, раніше законопроект про коронавірус ухвалила Верховна Рада на ранковому позачерговому засіданні 17 березня. Цей проект закону отримав підтримку 344 народних обранців.