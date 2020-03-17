Рада приняла закон о доступности лекарств и медицинских товаров. Фото: 112

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Верховная Рада 17 марта на внеочередном пленарном заседании приняла проект закона № 2538 о повышении доступности лекарственных средств.

За закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения» проголосовали 290 народных депутатов.

Законопроект предусматривает создание основ привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета.

Согласно проекту закона, Министерство здравоохранения Украины будет оставаться главным распорядителем бюджетных средств. Закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические. Перечень медицинских товаров, которые могут закупаться за средства государственного бюджета, предполагается утвердить постановлением Кабмина.

Отмечается, что этот законопроект позволит не допустить коррупционных рисков при осуществлении закупок лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров за средства государственного бюджета, обеспечить своевременность и прогнозируемость поставки таких товаров в учреждения здравоохранения, экономию бюджетных средств за счет расширения конкуренции. Также он позволит обеспечить пациентов Украины жизненно необходимыми, эффективными, безопасными и качественными лекарственными средствами и другими медицинскими товарами.

Напомним, ранее законопроект о коронавирусе приняла Верховная Рада на утреннем внеочередном заседании 17 марта. Этот проект закона получил поддержку 344 народных избранников.