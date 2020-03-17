В области передали почти 10 млн масок. Фото: LIGA.net

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Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, заявил, что в области Украины передали 10 млн медицинских масок и около 1,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также Кабинет министров встречался с производителями медицинской продукции в Украине, представителями сетей аптек. С ними правительство подписало меморандум о сотрудничестве относительно цен, объемов и условий работы в кризисной ситуации. Об этом Шмыгаль заявил на внеочередном заседании Верховной Рады.

По его словам, со стороны бизнеса есть понимание ситуации. Была достигнута договоренность об увеличении объемов производства, однако в настоящее время решается вопрос о материалах и сырье для производства продукции.

Он также отметил, что сейчас в Украине подготовлены 12 тыс. коек в инфекционных больницах. Также Шмыгаль сказал, что до конца недели в Украину поступят 10 млн тестов для определения коронавируса.

Что касается коронавируса, Шмыгаль сказал, что в Украине подтверждено семь случаев заражения, один человек умер. Есть также случай заболевания одного из работников консульства.

По поводу инициативы президента Владимира Зеленского ввести чрезвычайное положение в Украине, премьер ответил:

Мы к введению чрезвычайного положения в случае необходимости будем готовы.

Шмыгаль добавил, что власть сейчас может принимать жесткие решения для защиты населения от коронавируса, но делается это только для того, чтобы максимально предупредить распространение COVID-19.

Напомним, сегодня Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть ряд законопроектов, связанных с борьбой с коронавирусом, а также чтобы решить, как будет работать парламент во время карантина.