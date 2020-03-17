Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. Фото: Цензор.НЕТ

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Верховная Рада Украины 17 марта собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть ряд законопроектов, связанный с борьбой с коронавирусом, а также чтобы решить, как будет работать парламент во время карантина.

Заседание созвано на 8.00. В повестке дня заседания указано шесть пунктов, сообщается на сайте Верховной Рады.

В частности, это принятие законопроекта № 3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», рассмотрение во втором чтении законопроектов № 2538 и № 2539 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых за счет госбюджета. Также депутаты будут голосовать за внесение изменений в Налоговый кодекс в части поддержки налогоплательщиков.

Кроме того, депутаты должны будут рассмотреть вопрос изменения в календарный план работы Рады о замене двух пленарных недель и недели для встречи с избирателями на работу в комитетах, а также проект постановления о работе парламента на период карантина.

Также сообщалось, что Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта проголосует за назначение министром экономики Игоря Петрашко, а генеральным прокурором будет Ирина Венедиктова. Кроме того, предполагается, что народные депутаты поддержат закон об открытии рынка земли.