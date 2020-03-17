Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, у кого обнаружили COVID-19

В Киеве обнаружили двух инфицированных новым коронавирусом людей, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135276-koronavirus-v-kieve-klichko-rasskazal-u-kogo-obnarujili-covid-19.html

Ракурс

Новый коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной инфекции COVID-19, уже зафиксировали в Киеве.

Сейчас в столице зафиксированы два случая этого заболевания — у киевского студента и женщины, недавно вернувшейся из-за границы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко отметил, что студент контактировал с 71-летней женщиной, которая недавно умерла от коронавируса на Житомирщине. Студент посещал эту женщину вместе с ее внучкой. Сейчас инфицированный мужчина находится в Александровской больнице Киева.

Женщина, у которой нашли коронавирус, недавно была на одном из французских курортов. Она находится на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

Также медики обследуют лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом людьми, отметил Кличко.

Напомним, в Украине уже зафиксировали семь случаев нового коронавируса.