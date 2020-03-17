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Ракурс
У Києві виявили двох інфікованих новим коронавірусом людей, фото: «Ракурс»

Коронавірус у Києві: Кличко розповів, у кого виявили COVID-19

17 бер 2020, 00:56
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Новий коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної інфекції COVID-19, вже зафіксували у Києві.

Наразі в столиці зафіксовано два випадки цього захворювання — у київського студента та жінки, котра нещодавно повернулася з-за кордону. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що студент контактував із 71-річною жінкою, котра нещодавно померла від коронавірусу на Житомирщині. Студент відвідував цю жінку разом із її онукою. Наразі інфікований чоловік перебуває в Олександрівській лікарні Києва.

Жінка, у котрої знайшли коронавірус, нещодавно була на одному з французьких курортів. Вона перебуває на самоізоляції вдома, під наглядом лікарів.

Також медики обстежують осіб, які контактували інфіковані коронавірусом люди, зазначив Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано сім випадків нового коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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