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Ракурс
Кабмін сьогодні пізно ввечері зібрався на засідання з приводу коронавірусу, фото: Daniel Haußmann

Кабмін на нічному засіданні закрив метро, оголосив надзвичайну ситуацію та обмежив масові заходи

17 бер 2020, 00:23
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Кабінет міністрів, який сьогодні пізно ввечері зібрався на засідання через загрозу нового коронавірусу SARS-CoV-2, ухвалив низку рішень, покликаних запобігти поширенню цієї небезпечної хвороби.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Зокрема, Кабмін вирішив заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб.

З 17 березня запроваджується режим надзвичайної ситуації у Житомирській та Чернівецькій областях, де раніше виявили випадки інфікування коронавірусом.

Також було ухвалене рішення про закриття метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі протягом 17 березня. Спочатку планувалося закрити метро 18 березня.

Крім того, з 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам, кафе, та іншим закладам харчування, розваг і послуг забороняється приймати відвідувачів. Проте зберігається можливість надавати послуги з доставки їжі.

Також запроваджуються обмеження на експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком.

З 18 березня уряд вирішив заборонити залізничне, авіа та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Дотримання цих обмежень контролюватиме Нацполіція.

Спершу уряд хотів заборонити будь-які пасажирські перевезення на комерційній основі, проте порадившись прибрали це уточнення та залишили можливість для таксі працювати, — наголосив Гончаренко.

Ще одне обмеження стосується медичної сфери — МОЗ доручено забезпечити тимчасове припинення планових операцій, крім термінових та невідкладних.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано сім випадків інфікування новим коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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