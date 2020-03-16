Володимир Зеленський, фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n135274-koronavirus-v-ukrayini-zelenskyy-prygrozyv-kernesu-kryminalnou-vidpovidalnistu-video.html

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні слова мера Харкова Геннадія Кернеса, котрий заявив, що не виконуватиме розпорядження про закриття в місті метро, котре з’явилося через загрозу поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2.

За словами Зеленського, якщо Кернес порушуватиме закон, то на нього чекатиме кримінальна відповідальність. Про це президент заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Крім того, на думку президента, в разі таких дій Кернеса, саме на мера Харкова ляже вся відповідальність за випадки інфікування чи смерті жителів міста.

Наразі в Україні зафіксовано вже сім випадків інфікування новим коронавірусом, у Житомирі, Чернівцях та Києві. Одна людина померла.

Нагадаємо, у суботу очікується прибуття з Китаю до України швидких тестів на коронавірус з Китаю, яких має вистачити на 1 млн людей.