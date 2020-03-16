У Києві зафіксовані два перших випадки інфікування коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n135269-u-kyievi-zafiksovani-dva-pershyh-vypadky-infikuvannya-koronavirusom.html

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Китайським коронавірусом в Україні інфіковані ще двоє осіб. Випадки інфікування підтвердили у Києві.

Два перші випадки інфікування COVID-19 у Києві підтвердили 16 березня. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Наразі в Україні сім підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них один — летальний.