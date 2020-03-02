Епідемія коронавірусу. Фото: Pixabay

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Ракурс

На думку низки експертів, «вікно можливостей» щодо стримування SARS-CoV-2 закривається. Епідемія коронавірусу на порозі, і до неї треба готуватися. Поширення вірусу з короною світом (зареєстрований у 66 країнах), цифри статистики, що не вселяють оптимізму, здатні вивести з рівноваги навіть найбільш стресостійку нервову систему. Паніка супроводжує будь-яку надзвичайну ситуацію, але в Україні посилюється традиційною недовірою громадян до всього, що виходить від держави. Наші люди впевнені, що порятунок потопаючих — все так само справа їхніх рук. Найважливішим фактором до будь-яких викликів є готовність — на особистісному рівні, на рівні сім'ї, країни. І це насамперед знання та алгоритми, що знижують рівень паніки. Поінформований, значить — озброєний.

Епідемія коронавірусу: ми виграли час

SARS-CoV-2 (так офіційно ВООЗ назвала новий коронавірус) входить до сімейства коронавірусів — доволі великого, налічує близько 40 видів. Коронавіруси — це РНК-віруси, їхня генетична інформація упакована не у звичну ДНК, а в простішу молекулу РНК, що збільшує ймовірність мутацій.

SARS-CoV-2 ніколи раніше не зустрічався в людській популяції, віддаючи перевагу тваринам. Світ так влаштований, що тварини хворіють на свої інфекційні захворювання, люди — на свої. Іноді вірусам вдається подолати міжвидовий бар'єр, SARS-CoV-2 навчився вражати людей.

«Коли трапляється такий генетичний стрибок — збудник від тварин переходить до людини, зазвичай він стає небезпечним, викликає важкі форми захворювання, його поведінка абсолютно непередбачувана, — пояснює завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська. — Це ще не пандемія, але цей вірус має так званий пандемічний потенціал».

Поширення SARS-CoV-2 можна лише тимчасово стримати. За словами Голубовської, завдяки вжитим КНР безпрецедентним заходам карантину весь світ виграв півтора-два місяці для організації заходів по готовності.

Як вірус поводитиметься далі? З упевненістю відповісти не може ніхто. Геном секвенують мало не щодня — щоб побачити, чи відбулася якась мутація. На думку Голубовської, щодо нового коронавірусу є два сценарії розвитку ситуації. Подібно до свого родича SARS-CoV (важкий гострий респіраторний синдром, спалах 2003 року), новий коронавірус втратить вірулентність і патогенність, перетворившись на один зі звичних сезонних коронавірусів, що викликають респіраторні синдроми. Пам'ятаєте страшну новину про те, що в Україні виявили коронавірус? Як виявилося, це був зовсім не SARS-CoV-2. Другий сценарій — асиміляція і спалахи у всіх регіонах земної кулі, як зараз відбувається в Італії.

Незнайомець з Китаю — наскільки небезпечний новий коронавірус

За різними оцінками, на сьогодні показник смертності серед інфікованих у Китаї становить від 2,3% до 3,4%. Згідно з останнім, доволі великим дослідженням (були вивчені 72 314 випадків захворювання на COVID-19), у 80% пацієнтів хвороба протікала в легкій формі. У 14% випадків вірус призвів до важкого перебігу, включно з пневмонією і задишкою, але без критичних ускладнень. Приблизно у 5% пацієнтів були критичні ускладнення (дихальна недостатність, септичний шок, відмова численних органів). У 2% випадків вірус призвів до смерті. Ризик летального результату зростає, згідно з дослідженням, з віком: найвищий рівень смертності спостерігався серед пацієнтів, старших за 80. Хороша новина — діти практично не хворіють на новий коронавірус. Ученим ще належить відповісти на це запитання. Можливо, це пов'язано з особливостями дитячого імунітету.

Ще одна (нещодавно виявлена) особливість нового коронавірусу — безсимптомне носійство, тобто люди можуть інфікуватися і не мати жодних клінічних симптомів. Є також велика кількість легких і стертих форм захворювання. У медичній літературі описаний клінічний випадок: у Тайвані від COVID-19 помер 60-річний чоловік. Доктори ламали голови, адже померлий нікуди не виїжджав і не контактував з хворими людьми. Після обстеження сім'ї виявилося, що в одного з близьких родичів було абсолютно безсимптомне носійство.

Здавалося б, не все так страшно з цим коронавірусом. 80% хворіють легко, а якщо пощастить, можна і взагалі проскочити. Останнім часом новий коронавірус часто порівнюють з грипом, мовляв, летальність майже така сама.

«Це порівняння, які не можна зіставляти, — вважає Ольга Голубовська. — Наведу приклад. Смертність від короанавірусу становить близько 3% у Китаї і близько 1% в інших країнах. Але не можна порівнювати смертність тільки за цими даними. Від сезонних штамів вірусу грипу смертність становить приблизно 0,1%, а від пандемічних вірусів грипу (як було у 2009‒2010 роках, штам H1N1) — 10%. При SARS у 2002 році смертність була 18% (померло близько 800 осіб, загалом захворіло трохи більш як 20 тис.). Від MERS у 2015 році смертність становила 40%. Але більшість людей, інфікованих цими вірусами, мали важкі форми захворювання, потрапляли під спостереження, тестування тощо».

За словами інфекціоніста, новий коронавірус поступився своїм попередникам у плані смертності, однак різко збільшилася кількість носіїв. До чого це може призвести? Сьогодні кількість смертельних випадків від нового коронавірусу вже перевищила сумарну смертність від SARS і MERS.

«Якщо буде ураження 50‒70% населення земної кулі, навіть якщо ми візьмемо цифри смертності в 1‒2%, — буде вражаюча цифра», — каже інфекціоніст.

Симптоми коронавірусу — чи можна відрізнити від ГРВІ

Захворіти на новий коронавірус може будь-яка людина. Небезпечний не стільки сам вірус, скільки його важкий перебіг. Найбільше ризикують люди похилого віку, а також люди із зони ризику — з хронічними захворюваннями, наприклад, діабетом або проблемами з серцево-судинною системою. Але навіть у випадках важкого перебігу медики можуть допомогти. Коронавірус викликає ускладнення у вигляді важкої пневмонії. Медицина знає, як її лікувати, — головне вчасно звернутися по кваліфіковану допомогу.

За симптомами новий коронавірус практично неможливо відрізнити від безлічі інших респіраторних захворювань. Тому для встановлення діагнозу є критерій — обов'язково з прив'язкою до епідеміологічного анамнезу, тобто перебування людини в зоні, де ймовірність інфікування є доволі високою. За словами Ольги Голубовської, люди з групи ризику, які приїхали з епіцентру нового коронавірусу, мають температуру вищу за 38, підлягають госпіталізації.

Лікування коронавірусу COVID-19

Специфічного лікування інфекції, викликаної новим коронавірусом, на сьогодні немає. Хворих намагаються лікувати емпіричним шляхом, наприклад, антиретровірусними препаратами (діють завдяки блокуванню ферментів — протеаз, які потрібні для потрапляння вірусу в клітини). Південна Корея навіть включила такий препарат (калетра) у свої національні рекомендації щодо COVID-19. Водночас є дослідження, які не підтверджують переваг калетри перед старим, відомим ще з радянських часів арбідолом, який доказова медицина вважає фуфломіцином.

COVID-19 намагаються лікувати і старими препаратами проти малярії — хлорохіном і гідроксихлорохіном. Є попередні позитивні результати у двох клінічних дослідженнях у пацієнтів з COVID-19-пневмонією. Ці препарати увійшли до списку офіційно рекомендованих при COVID-19 у Південній Кореї, очікується включення в оновлену версію рекомендацій у КНР. Для лікування застосовується також сироватка крові тих, хто перехворів на COVID-19, — як джерело специфічних захисних антитіл. У терапії використовують і інтерферон-альфа шляхом інгаляції через небулайзер; стовбурові клітини. Однак поки що жоден з цих методів лікування не має якісної доказової бази, дослідження тривають.

Якщо говорити про профілактику, то, чарівної таблетки немає. «Я проти застосування для профілактики різних імуномодулювальних засобів. Не можна півроку пити препарати, які впливають на імунну систему», — каже Ольга Голубовська. Важливіше, як радять лікарі, висипатися і збалансовано харчуватися.

Останнім часом з'явилася інформація, що інкубаційний період для нового коронавірусу (період від моменту інфікування до розвитку клінічних симптомів) становить понад 14 днів. «Ми користуємося інформацією ВОЗ. Саме там в експертів накопичена вся інформація, перевіряються всі дослідження. Наразі ВОЗ не рекомендує змінювати строк інкубаційного періоду», — пояснює заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (з недавніх пір також головний санітарний лікар України).

Новий коронавірус — чи є в Україні?

В Україні поки не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус COVID-19. За словами Віктора Ляшка, в Чернівецькій області зафіксовано два випадки підозри на це захворювання. Пацієнтів ізолювали, а лікарі взяли у них забір зразків для проведення тесту на коронавірус. Дослідження проводить Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України.

У Нових Санжарах, де перебувають на обсервації евакуйовані з Уханя, ознак гострих вірусних захворювань не виявлено. Тести на коронавірус негативні. За словами Віктора Ляшка, було взято також аналізи у членів команди, що забезпечує перебування людей в обсервації.

За словами головного санітарного лікаря, українські медики, епідеміологи і співробітники лабораторій отримали інструкції щодо того, як діяти при підозрі на COVID-19. 24 лютого ВООЗ передала в Україну 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19. За допомогою цих тестів можна буде провести обстеження понад 950 осіб.

«В кожній області наразі визначено по дві госпітальні бази. Вони мають інфекційні бокси. Їх близько 2,5 тис. У всій мережі інфекційних лікарень близько 12 тис. ліжок», — каже Ляшко.

Починаючи з 24 лютого мандрівникам з країн, де є підтверджені випадки захворювання на новий коронавірус, при в'їзді в Україну вимірюють температуру. У міжнародних аеропортах, на пропускному пункті «Тиса» на Закарпатті температуру перевіряють у всіх, хто прибуває. Незабаром це правило розшириться на інші пункти пропуску на кордоні. Як заявляють в «Укрзалізниці», там теж приготувалися зустрічати коронавірус. Зокрема, проведено інструктаж персоналу, підготовлено засоби індивідуального захисту і спеціальні приміщення на вокзалах на випадок виявлення хворих з характерними симптомами. «В цілому система охорони здоров'я готова виявляти, реагувати та надавати медичну допомогу», — каже головний санітарний лікар України.

Як себе убезпечити

Найголовніше — тренувати гігієнічні навички: мити руки, уникати осіб, які кашляють і чхають, вміти визначати на око два метри — безпечну відстань від хворого. У місцях, де немає можливості помити руки, стане у пригоді антисептик (який саме — читайте нижче). А також відкладіть поїздки до країн, де вже є непоодинокі випадки захворювання на новий коронавірус.

Поради від Центру громадського здоров'я

1. Не торкайтеся потенційно контамінованих вірусом поверхонь, зокрема тварин, у регіонах із виявленими випадками інфікування.

2. Ретельно і часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком.

Миття рук з милом:

тривалість процедури — 20–40 с;

вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;

обов’язкова процедура, якщо руки видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед вживанням їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук.

Обробка рук спиртовмісним антисептиком:

спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або з 2% хлоргексидину (інші засоби, що реалізують як «антисептик для рук», наприклад, настій ромашки або розчини з 40% вмістом спирту, не є такими);

антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню);

тривалість обробки — близько 30 с;

особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду);

обов’язкова процедура в разі будь-яких контактів із (потенційно) забрудненими об’єктами;

у разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри;

контролюйте доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і токсичний для вживання всередину).

3. Уникайте скупчення людей.

4. Якщо захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до лікаря.

5. Використовуйте захисну маску:

обов’язково — якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить);

якщо перебуваєте у місцях великого скупчення людей — з метою додаткового захисту.

Використовуйте маску правильно:

вона має покривати ніс і рот;

вона має щільно прилягати, без відступів по краях;

замінюйте маску, щойно вона стала вологою;

не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком;

заміняйте маску щочотири години;

не використовуйте маску повторно.

Щодо масок думки фахівців розділилися. За словами Ольги Голубовської, маска практично не захищає здорову людину від зараження: «Маску слід одягати на хвору людину, але психологічний фактор носіння масок є доволі сильним. Якщо людині спокійніше, коли вона в масці заходить до приміщення з людьми, чому треба це висміювати? Не забувайте, якщо ви носите маску, її потрібно змінювати — раз на чотири години точно, краще раз на дві години».

Щоб уникнути паніки, варто використовувати достовірні джерела інформації, наприклад, ВООЗ, Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Коронавірус поширюватиметься і надалі. З огляду на заходи, які вживають у всьому світі, вірусу буде непросто. Особливу стурбованість ВООЗ викликає потрапляння вірусу в країни з низьким рівнем медичної допомоги. З цієї причини вживаються такі серйозні заходи і ситуацію називають надзвичайною. Готуємося до найгіршого, але все ж сподіваємося, що поширення COVID-19 вдасться зупинити.