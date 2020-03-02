Эпидемия коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2566-epidemiya-koronavirusa-vse-blije-k-ukraine-nujno-byt-gotovym.html

Ракурс

По мнению ряда экспертов, «окно возможностей» по сдерживанию SARS-CoV-2 закрывается. Эпидемия коронавируса на пороге, и к ней нужно готовиться. Распространение вируса с короной по миру (зарегистрирован в 66 странах), не внушающие оптимизма цифры статистики способны вывести из равновесия даже самую стрессоустойчивую нервную систему. Паника сопровождает любую чрезвычайную ситуацию, но в Украине усугубляется традиционным недоверием граждан ко всему, что исходит от государства. Наши люди уверены, что спасение утопающих — все так же дело их рук. Важнейшим фактором к любым вызовам является готовность — на личностном уровне, на уровне семьи, страны. И это прежде всего знания и алгоритмы, снижающие уровень паники. Проинформирован, значит — вооружен.

Эпидемия коронавируса: мы выиграли время

SARS-CoV-2 (так официально ВОЗ назвала новый коронавирус) входит в семейство коронавирусов — довольно обширное, насчитывающее около 40 видов. Коронавирусы — это РНК-вирусы, их генетическая информация упакована не в привычную ДНК, а в более простую молекулу РНК, что увеличивает вероятность мутаций.

SARS-CoV-2 никогда ранее не встречался в человеческой популяции, предпочитая животных. Мир так устроен, что животные болеют своими инфекционными заболеваниями, люди — своими. Иногда вирусам удается преодолеть межвидовой барьер, SARS-CoV-2 научился поражать людей.

«Когда случается такой генетический скачок — возбудитель от животных переходит к человеку, как правило, он становится опасным, вызывает тяжелые формы заболевания, его поведение совершенно непредсказуемо, — объясняет заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская. — Это еще не пандемия, но этот вирус имеет так называемый пандемический потенциал».

Распространение SARS-CoV-2 можно лишь временно сдержать. По словам Голубовской, благодаря предпринятым КНР беспрецедентным мерам карантина весь мир выиграл полтора-два месяца для организации мероприятий по готовности.

Как вирус себя поведет дальше? С уверенностью ответить не может никто. Геном секвенируется чуть ли не каждый день — чтобы увидеть, произошла ли какая-либо мутация. По мнению Голубовской, в отношении нового коронавируса есть два сценария развития ситуации. Подобно своему родственнику SARS-CoV (тяжелый острый респираторный синдром, вспышка 2003 года), новый коронавирус потеряет вирулентность и патогенность, превратившись в один из привычных сезонных коронавирусов, вызывающих респираторные синдромы. Помните напугавшую всех новость о том, что в Украине обнаружили коронавирус? Как оказалось, это был вовсе не SARS-CoV-2. Второй сценарий — ассимиляция и вспышки во всех регионах земного шара, как сейчас происходит в Италии.

Незнакомец из Китая — насколько опасен новый коронавирус

По разным оценкам, на сегодня показатель смертности среди инфицированных в Китае составляет от 2,3% до 3,4%. Согласно последнему, довольно обширному исследованию (были изучены 72 314 случаев заболевания COVID-19), у 80% пациентов болезнь протекала в легкой форме. В 14% случаев вирус привел к тяжелому течению, включая пневмонию и одышку, но без критических осложнений. Примерно у 5% пациентов были критические осложнения (дыхательная недостаточность, септический шок, отказ многочисленных органов). В 2% случаев вирус привел к смерти. Риск летального исхода возрастает, согласно исследованию, с возрастом: наивысший уровень смертности наблюдался среди пациентов старше 80. Хорошая новость — дети практически не болеют новым коронавирусом. Ученым еще предстоит ответить на этот вопрос. Может быть, это связано с особенностями детского иммунитета.

Еще одна (недавно обнаруженная) особенность нового коронавируса — бессимптомное носительство, то есть люди могут инфицироваться и не иметь каких-либо клинических симптомов. Есть также большое количество легких и стертых форм заболевания. В медицинской литературе описан клинический случай: в Тайване от COVID-19 умер 60-летний мужчина. Доктора ломали головы, ведь умерший никуда не выезжал и не контактировал с больными людьми. После обследования семьи оказалось, что у одного из близких родственников было абсолютно бессимптомное носительство.

Казалось бы, не все так страшно с этим коронавирусом. 80% болеют легко, а если повезет, можно и вообще проскочить. В последнее время новый коронавирус часто сравнивают с гриппом, мол, летальность почти та же.

«Это несопоставимые сравнения, — считает Ольга Голубовская. — Приведу пример. Смертность от короанавируса составляет около 3% в Китае и около 1% в других странах. Но нельзя сравнивать смертность только по этим данным. От сезонных штаммов вируса гриппа смертность составляет примерно 0,1%, а от пандемических вирусов гриппа (как было в 2009‒2010 годах, штамм H1N1) — 10%. При SARS в 2002 году смертность была 18% (умерло около 800 человек, всего заболело чуть больше 20 тыс.). От MERS в 2015 году смертность составляла 40%. Но большинство людей, инфицированных этими вирусами, имели тяжелые формы заболевания, попадали под наблюдение, тестирование и т. д.».

По словам инфекциониста, новый коронавирус уступил своим предшественникам в плане смертности, однако резко увеличилось количество носителей. К чему это может привести? Сегодня количество смертельных случаев от нового коронавируса уже превысило суммарную смертность от SARS и MERS.

«Если будет поражение 50‒70% населения земного шара, даже если мы возьмем цифры смертности в 1‒2%, — будет впечатляющая цифра», — говорит инфекционист.

Симптомы коронавируса — можно ли отличить от ОРВИ

Заболеть новым коронавирусом может любой человек. Опасен не столько сам вирус, сколько его тяжелое течение. Больше всего рискуют пожилые люди, а также люди из зоны риска — с хроническими заболеваниями, например, диабетом или проблемами с сердечно-сосудистой системой. Но даже в случаях тяжелого течения медики могут помочь. Коронавирус вызывает осложнения в виде тяжелой пневмонии. Медицина знает, как ее лечить, — главное вовремя обратиться за квалифицированной помощью.

По симптомам новый коронавирус практически невозможно отличить от массы других респираторных заболеваний. Поэтому для установки диагноза есть критерий — обязательно с привязкой к эпидемиологическому анамнезу, то есть пребывание человека в зоне, где вероятность инфицирования достаточно высока. По словам Ольги Голубовской, люди из группы риска, приехавшие из очага нового коронавируса, имеющие температуру выше 38, подлежат госпитализации.

Лечение коронавируса COVID-19

Специфического лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, на сегодня нет. Больных пробуют лечить эмпирическим путем, например, антиретровирусными препаратами (действуют благодаря блокированию ферментов — протеаз, которые нужны для попадания вируса в клетки). Южная Корея даже включила такой препарат (калетра) в свои национальные рекомендации по COVID-19. В то же время есть исследования, которые не подтверждают преимуществ калетры перед старым, известным еще с советских времен арбидолом, который доказательная медицина считает фуфломицином.

COVID-19 пытаются лечить и старыми препаратами от малярии — хлорохином и гидроксихлорохином. Есть предварительные положительные результаты в двух клинических исследованиях у пациентов с COVID-19-пневмонией. Эти препараты вошли в список официально рекомендованных при COVID-19 в Южной Корее, ожидается включение в обновленную версию рекомендаций в КНР. Для лечения применяется также сыворотка крови переболевших COVID-19 — как источник специфических защитных антител. В терапии используют и интерферон-альфа путем ингаляции через небулайзер; стволовые клетки. Однако пока что ни один из этих методов лечения не имеет качественной доказательной базы, исследования продолжаются.

Если говорить о профилактике, то, волшебной таблетки нет. «Я против применения для профилактики различных иммуномодулирующих средств. Нельзя полгода пить препараты, которые воздействуют на иммунную систему», — говорит Ольга Голубовская. Более важно, как советуют врачи, высыпаться и сбалансировано питаться.

В последнее время появилась информация, что инкубационный период для нового коронавируса (период от момента инфицирования до развития клинических симптомов) составляет более 14 дней. «Мы пользуемся информацией ВОЗ. Там у экспертов накоплена вся информация, проверяются все исследования. Сейчас ВОЗ не рекомендует менять срок инкубационного периода», — объясняет замминистра здравоохранения Виктор Ляшко (с недавних пор также главный санитарный врач Украины).

Новый коронавирус — есть ли в Украине?

В Украине пока не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом COVID-19. По словам Виктора Ляшко, в Черновицкой области зафиксировано два случая подозрения на это заболевание. Пациентов изолировали, а врачи взяли у них забор образцов для проведения теста на коронавирус. Исследование проводит Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины.

В Новых Санжарах, где пребывают на обсервации эвакуированные из Уханя, признаков острых вирусных заболеваний не выявлено. Тесты на коронавирус отрицательные. По словам Виктора Ляшко, были взяты также анализы у членов команды, обеспечивающей пребывание людей в обсервации.

По словам главного санитарного врача, украинские медики, эпидемиологи и сотрудники лабораторий получили инструкции относительно того, как действовать при подозрении на COVID-19. 24 февраля ВОЗ передала в Украину 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19. При помощи этих тестов можно будет провести обследование более 950 человек.

«В каждой области пока что определено по две госпитальных базы. У них есть инфекционные боксы. Их около 2,5 тыс. Во всей сети инфекционных больниц около 12 тыс. коек», — говорит Ляшко.

Начиная с 24 февраля путешественникам из стран, где есть подтвержденные случаи заболевания новым коронавирусом, при въезде в Украину измеряют температуру. В международных аэропортах, на пропускном пункте «Тиса» на Закарпатье температуру проверяют у всех прибывающих. Вскоре это правило расширится на остальные пункты пропуска на границе. Как заявляют в «Укрзализныце», там тоже приготовились встречать коронавирус. В частности, проведен инструктаж персонала, подготовлены средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах на случай выявления больных с характерными симптомами. «В целом система здравоохранения готова выявлять, реагировать и оказывать медицинскую помощь», — говорит главный санитарный врач Украины.

Как себя обезопасить

Самое главное — тренировать гигиенические навыки: мыть руки, избегать кашляющих и чихающих, уметь определять на глаз два метра — безопасное расстояние от больного. В местах, где нет возможности помыть руки, пригодится антисептик (какой именно — читайте ниже). А также отложите поездки в страны, где уже есть не единичные случаи заболевания новым коронавирусом.

Советы от Центра общественного здоровья

1. Не касайтесь потенциально контаминированных вирусом поверхностей, в том числе животных, в регионах с выявленными случаями инфицирования.

2. Тщательно и часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком.

Мытье рук с мылом:

продолжительность процедуры — 20‒40 с;

вода должна быть теплой (комфортной температуры), а не холодной или горячей;

обязательная процедура, если руки видимо загрязнены, после прихода с улицы, перед едой, после посещения туалета, если отсутствует антисептик для рук.

Обработка рук спиртосодержащим антисептиком:

спиртосодержащий антисептик для рук — раствор с содержанием спирта 60‒80% или 2% хлоргексидина (другие средства, реализующиеся как «антисептик для рук», например, настойка ромашки или растворы с 40% содержанием спирта, таковыми не являются);

антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук (в среднем на одну обработку следует использовать 3 мл раствора, а это 24‒27 «пшиков» карманным диспенсером, поэтому рекомендуется его просто наливать в ладонь);

продолжительность обработки — около 30 с;

особое внимание уделите ногтям (там накапливается больше всего грязи);

обязательная процедура при любых контактах с (потенциально) загрязненными объектами;

в случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать подсушивания и образования трещин кожи;

контролируйте доступ маленьких детей к антисептику (он содержит спирт и токсичен для приема внутрь).

3. Избегайте скопления людей.

4. Если заболели, оставайтесь дома и обратитесь к врачу.

5. Используйте защитную маску:

обязательно — если заболели и есть респираторные симптомы (кашель, насморк);

если находитесь в местах большого скопления людей — в целях дополнительной защиты.

Используйте маску правильно:

она должна покрывать нос и рот;

она должна плотно прилегать, без отступлений по краям;

меняйте маску, как только она стала влажной;

не трогайте внешнюю часть маски руками, а если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком

меняйте маску каждые четыре часа;

не используйте маску повторно.

Насчет масок мнения специалистов разделились. По словам Ольги Голубовской, маска практически не защищает здорового человека от заражения: «Маску следует надевать на больного человека, но психологический фактор ношения масок достаточно сильный. Если человеку спокойнее, когда он в маске заходит в помещение с людьми, почему нужно это высмеивать? Не забывайте, если вы носите маску, ее нужно менять — раз в четыре часа точно, лучше каждые два часа».

Чтобы избежать паники, следует использовать достоверные источники информации, например, ВОЗ, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Коронавирус будет распространяться и дальше. Учитывая меры, которые предпринимают во всем мире, вирусу будет непросто. Особую обеспокоенность ВОЗ вызывает попадание вируса в страны с низким уровнем медицинской помощи. По этой причине предпринимаются столь серьезные меры и ситуацию называют чрезвычайной. Готовимся к худшему, но все же надеемся, что распространение COVID-19 удастся остановить.