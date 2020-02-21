Коронавірус із Китаю SARS-CoV-2. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2559-koronavirus-iz-kytau-chy-takyy-strashnyy-chort-sars-cov-2.html

Ракурс

Поки українці стежать за нелегкою долею евакуйованих співвітчизників з китайського Уханя, а влада намагається зловити обличчя, що вже впало, вчені всього світу продовжують вивчати незнайомця SARS-CoV-2 (так офіційно ВООЗ назвала новий коронавірус із Китаю), щоб мати більше козирів у боротьбі із загрозою. «Ракурс» зібрав свіжі дані про вірус і прогнози розвитку ситуації.

Китайський коронавірус — в режимі агресивного стримування

«Зараз ми перебуваємо в режимі агресивного стримування, — стверджує директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Роберт Редфілд. — Мета цього стримування — виграти час, виробити план лікування і реагування».

Як вважають фахівці, поширення нового коронавірусу може зійти нанівець самостійно. Наприклад, у зв'язку з настанням літа. За словами вірусолога, директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, коронавіруси — це зимові віруси. Коли погода тепла і волога, вони не поширюються.

Обережні прогнози і статистика щодо коронавірусу SARS-CoV-2

Передбачити, як далі розвинеться ситуація з новим коронавірусом, складно, тому прогнози озвучуються обережно. Що нам кажуть останні дані? На 21 лютого зареєстровано понад 76 тис. випадків інфекції COVID-19, викликаної вірусом SARS-CoV-2. Важких з них — менш як 15%. У 25 країнах світу — 1259 хворих. Загалом 2247 випадків смерті, за межами Китаю — 11 летальних випадків (за останню добу +1 в Південній Кореї). Видужало понад 18 тис. осіб.

Сухі цифри статистики зметнулися вгору 13 лютого, позначивши найвищий добовий приріст — 15,1 тис. нових випадків. Непідготовленого читача ці дані могли шокувати. Все пояснюється тим, що саме з цього числа в Китаї змінили критерії встановлення діагнозу. Якщо раніше у статистику потрапляли лише діагнози, підтверджені лабораторно, то тепер також почали враховувати випадки пневмонії або важкого респіраторного синдрому, виявлені за допомогою КТ (комп'ютерної томографії).

Це означає, що діагноз інфекції COVID-19 став клінічним (для встановлення діагнозу достатньо симптомів, рентгенологічних даних, а також перебування в осередку інфекції, контакту з хворим або тим, хто прибув з епіцентру). Наприклад, грип, кір, вітряна віспа також відносяться до клінічних діагнозів. Причинами такого переходу на нові критерії могла стати економія часу (не треба чекати на результати тесту), а також брак тест-систем для визначення SARS-CoV-2.

На боротьбу з новим коронавірусом Китай кинув усі сили. Точна кількість медиків, залучених до цієї непростої роботи, невідома. Є інформація, що від початку спалаху в КНР вірусом заразилося понад 1700 лікарів, семеро загинули. Днями стало відомо про смерть від нового вірусу директора найбільшої лікарні Уханя (епіцентр захворювання). 51-річний Лі Жимінг був одним з видних представників системи охорони здоров'я Китаю. В країні приголомшливими темпами побудовані дві лікарні, добудовується третя. КНР вже витратила близько 6 млрд дол. на стримування спалаху і планує збільшити витрати до 12 млрд (для порівняння: весь бюджет охорони здоров'я України — 113,3 млрд грн, що становить менш як 5 млрд дол.).

Приводи для обережного оптимізму

Зростання кількості хворих у провінції Хубей в останні дні стабільно низьке. Це може вселяти обережний оптимізм. Так, якщо 13 лютого було озвучено дані про 15 147 нових випадків зараження, то 21 лютого — вже близько 1000. Останні чотири дні число виписаних пацієнтів перевищувало число нових підтверджених випадків захворювання. Однак вчені попереджають про можливе збільшення нових заражень у 20-х числах лютого, адже тривалий період відпусток у Китаї закінчився 9 лютого і люди масово повернулися на роботу.

Щодо нового вірусу наукова спільнота спрацювала значно швидше, ніж, наприклад, у 2003 році з SARS-CoV — вірусом, що викликає важкий гострий респіраторний синдром. Тоді Китай кілька місяців приховував спалах, потім знадобився ще деякий час, щоб розробити діагностику для виявлення інфекції. Повна розшифровка геному нового коронавірусу відбулася оперативно, це дозволило так само швидко створити тести для його діагностики. З іншого боку, це також могло призвести до того, що статистика щодо інфекції COVID-19 на початку спалаху могла бути страшнішою, ніж при спалаху SARS.

Не такий смертоносний, як здається

Вірус не такий смертоносний, як здається. До скарбнички позитиву можна віднести і результати останнього дослідження, опублікованого в китайському журналі епідеміології. Вчені дослідили велику кількість випадків захворювання, викликаного COVID-19, — 72 314. У 80% пацієнтів хвороба протікала легко. Приблизно в 14% випадків вірус викликає важке захворювання, включно з пневмонією і задишкою, але без критичних ускладнень. Близько 5% пацієнтів мають критичні ускладнення, включно з дихальною недостатністю, септичним шоком і відмовою численних органів. У 2% зареєстрованих випадків вірус смертельний, і ризик смерті зростає з віком (найвищий рівень смертності був серед пацієнтів, старших за 80 років).

Дослідження також підтвердило, що більш важкий перебіг хвороби і ризик смерті серед тих, хто має хронічні захворювання органів дихання, діабет, гіпертонію. Учені ще мають знайти відповідь на запитання, чому серед дітей порівняно мало випадків захворювання на новий коронавірус.

Стурбованість викликає можливе поширення SARS-CoV-2 у країнах зі слабкими системами охорони здоров'я. Китай — держава з рівнем доходу, вищим за середній, з вченими світового рівня, надійною мережею виявлення захворювань. «Однак багато країн світу не мають цих переваг. Це одна з причин, наприклад, чому знадобилися місяці для виявлення спалаху лихоманки Ебола в Західній Африці у 2014–2016 роках. В результаті понад 28 тис. осіб захворіли й 11 тис. загинули», — каже Том Фріден, колишній директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

З іншого боку, вчені заявляють, що не знають, як новий коронавірус поводитиметься в місцях з жарким кліматом, таких, як країни Африки. Як згадувалося вище, коронавіруси — це переважно зимові захворювання, як правило, в «любові» до теплої погоди не помічені.

Наскільки людство готове до таких викликів, як новий коронавірус?

«Людство готове в тому плані, що воно є організованим, — вважає Надія Жолобак, вірусолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. Заболотного НАН України. — Знаючи будову патогену — це досить просто вивчити, — потрібно діяти відповідно до його властивостей. Респіраторні віруси — це насамперед обмеження міграції, застосування певних засобів захисту, відповідних препаратів. Точно так само з будь-яким іншим вірусом. Всі віруси існують конститутивно, але іноді вони можуть зайняти іншу нішу. Зайняття іншої ніші і призводить до появи так званих нових інфекцій, до яких ми не адаптовані. Але мине рік-два, і все зникне. Точно так само, як і SARS — це теж коронавірусна інфекція. Спалах минув, ми адаптувалися. Вірус втратив свою патогенність. Є ВООЗ, багато інших організацій, що контролюють ситуацію. Головне — думати головою і аналізувати той предмет, з яким ми контактуємо».