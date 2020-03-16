Разумков скликає глав фракцій Ради. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n135268-razumkov-sklykav-glav-frakciy-na-nichnu-naradu-zelenskyy-moje-ogolosyty-ns.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, 16 березня о 23.00 скликає термінову зустріч глав фракцій парламенту. Передбачається, що вони будуть обговорювати подальшу роботу Ради, а саме — чи будуть народні депутати йти на карантин або парламент продовжить роботу.

На цих зборах можуть також бути присутні представники Кабінету міністрів і Ради нацбезпеки і оборони. Про це на своїй сторінці в Facebook написав лідер фракції «Голос» Сергій Рахманін.

За його словами, на зборах глав фракцій також буде присутній президент України Володимир Зеленський, який, як передбачається, анонсує низку обмежувальних заходів та закличе Раду працювати в пленарному режимі.

Зібравши ці факти разом, читаємо намір (поки тільки намір) оголосити надзвичайний стан, — написав Рахманін.

Раніше Зеленський зібрав депутатів від «Слуги народу» на позачергове засідання. Передбачається, що з ними він обговорив подальшу роботу Верховної Ради в умовах карантину. Зеленський виступив проти того, щоб народні депутати йшли на карантин. За його словами, нардепи повинні продовжувати приймати важливі для країни закони.

Як пишуть ЗМІ, на зборах фракції Зеленський майже переконав народних депутатів не йти на карантин, проте остаточне рішення в цьому питанні буде прийнято на засіданні глав фракцій.

Як повідомлялося, раніше у «Слузі народу» заявили, що закон про відкриття ринку землі можуть прийняти вже 17−18 березня.