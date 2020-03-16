Ринок землі можуть відкрити вже 17-18 березня. Фото: Офіс президента

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Закон про ринок землі можуть прийняти вже 17−18 березня. Президент України Володимир Зеленський 16 березня скликав засідання фракції «Слуга народу», щоб обговорити голосування за відкриття ринку землі.

Фінальне голосування за земельну реформу може відбутися вже 17−18 березня. Про це повідомило джерело у фракції «Слуга народу», пише LB.ua.

Таку ж інформацію підтвердили й інші народні депутати з фракції. Також «Українська правда» з посиланням на джерела у фракції пише, що багато народних депутатів не захотіли приходити на засідання і сказали, що захворіли. Офіс президента доручив керівництву групи у фракції «Слуга народу» перевірити правдивість цих заяв. Джерело підкреслило, що йдеться про особисту перевірку стану здоров’я депутатів — приїхати додому та виміряти їхню температуру.

Політолог Андрій Смолій у своєму Telegram-каналі зазначив, що на засіданні фракції Зеленський «збирається ламати своїх депутатів через коліно», щоб Верховна Рада не пішла на карантин і продовжила приймати «потрібні» рішення.

ЗМІ також повідомляють, що на засіданні фракції Зеленський буде наполягати на продовженні роботи Ради, а також прийнятті законів про відкриття ринку землі та «ПриватБанку».

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що зміна плану роботи Верховної Ради є неприпустимою, оскільки нардепи повинні приймати життєво важливі для економіки закони.