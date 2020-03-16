Без розваг і метро, але з податковими канікулами: Зеленський оголосив жорсткий карантин в Україні

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Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження Кабінетом міністрів низки непопулярних та жорстких рішень задля боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. За словами глави держави, сьогодні ввечері має відбутися засідання Кабміну, під час якого ухвалять ряд обмежувальних заходів.

Досвід Китаю засвідчує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність є союзниками коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, — заявив Зеленський.

Зеленський закликав уряд заборонити масові заходи «за участю понад 10 осіб». Включно з обрядами та церемоніями.

Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю, — звернувся глава держави.

Окрім цього, Міністерство інфраструктури президент попросив з 12.00 середи, 18 березня, заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення.

Заборонити роботу метрополітенів. Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі «до 10 осіб» у маршрутних таксі і у таксі. І до 20 осіб у тролейбусах/автобусах/трамваях, — зазначив Зеленський.

Водночас, на думку президента зміна плану роботи Верховної Ради є недопустимою, оскільки нардепи повинні ухвалювати життєво важливі для економіки закони.

Впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи. Призначати міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора України. Швидкі реформи — це швидка допомога для економіки. Без них — економічна кома, — наголосив глави держави.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні створив Координаційну раду з протидії поширення коронавірусу, до складу якої увійшли прем'єр Шмигаль, глава ОП Єрмак, секретар РНБО Данілов, міністр внутрішніх справ Аваков та інші.