Зеленский объявил жесткий карантин в Украине: видео

https://racurs.ua/n135255-bez-razvlecheniy-i-metro-no-s-nalogovymi-kanikulami-zelenskiy-obyavil-jestkiy-karantin-v-ukraine.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский объявил о введении Кабинетом министров ряда непопулярных и жестких решений для борьбы с распространением коронавируса в Украине. По словам главы государства, сегодня вечером должно состояться заседание Кабмина, во время которого примут ряд ограничительных мер.

Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность являются союзниками коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, — заявил Зеленский.

Зеленский призвал правительство запретить массовые мероприятия «с участием свыше 10 человек».

Включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда существует угроза человеческому здоровью и жизни, — обратился глава государства.

Кроме этого, Министерство инфраструктуры президент попросил с 12.00 среды, 18 марта, запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение.

Запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме «до 10 человек» в маршрутных такси и в такси. И до 20 человек в троллейбусах/автобусах/трамваях, — отметил Зеленский.

В то же время, по мнению президента, изменение плана работы Верховной Рады является недопустимым, поскольку нардепы должны принимать жизненно важные для экономики законы.

Внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы. Назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора. Быстрые реформы — это скорая помощь для экономики. Без них — экономическая кома, — отметил главы государства.

Напомним, Зеленский сегодня создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса, в состав которого вошли премьер Шмыгаль, глава ОП Ермак, секретарь СНБО Данилов, министр внутренних дел Аваков и другие.