Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уходит в отставку. Фото:

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Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко йде у відставку.

Очільник уряду 12 липня зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили подальші кроки щодо оновлення роботи уряду та зміцнення міжнародного партнерства України. Прем'єр подякувала главі держави за довіру та високу оцінку роботи уряду. Про це Свириденко повідомила у Telegram.

Глава Кабміну зазначила, що її уряд зумів забезпечити стабільність економіки, ухвалював складні рішення та підтримував роботу держави навіть у найважчі періоди. Також Свириденко поінформувала, що з Зеленським обговорила своє подальше призначення.

Готова й надалі служити українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру, — наголосила чиновниця.

Нагадаємо, перед цим 12 липня президент України Володимир Зеленський оголосив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення уряду, кадрові перестановки в правоохоронних органах та новий підхід до реалізації зовнішньої політики.