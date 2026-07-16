Михаил Федоров останется в команде, заявил Владимир Зеленский. Фото:

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Михайло Федоров залишиться у команді чинного президента.

Питання ефективності команди є ключовим, і Федоров продовжить працювати на спільний результат, не дивлячись на конфлікт між Міністерством оборони та керівництвом армії. Однак, на якій посаді працюватиме колишній міністр — визначать пізніше. Про це Зеленський 16 липня повідомив журналістам під час брифінгу.

Глава держави також підтвердив конфлікт між Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським, які, мовляв, «без мене не сідають», бо «не знайшли єдності». Президент наголосив, що розбіжності між Міноборони та Генштабом виходять за межі конфлікту Сирського та Федорова й існують «на різних рівнях».

Дивлячись на пріоритети… Михайло — впевнений, що він залишатиметься в команді. Ми проговоримо трішки пізніше, як саме це буде виглядати, — розповів Зеленський.

Тим часом Сирський у соцмережах подякував Федорову за роботу на посаді міністра оборони та побажав йому «і надалі залишатися в команді України». Генерал пригадав Київську оборонну операцію у 2022 році, завдяки якій військовим вдалося відстояти столицю.

Докладу усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні. Для цього нам потрібно зосередитися на війні й на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 липня Михайло Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому стати його радником після відставки з посади міністра оборони. Міністр наголосив, що ці роки не займався політичною діяльністю або корупційними схемами.