Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Фото:

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Ракурс

Євген Хмара виконуватиме обовʼязки міністра оборони.

Відповідне доручення надав президент Володимир Зеленський. Хмара продовжить реформування сфери оборони. Після завершення юридичних процедур глава держави звернеться до Верховної Ради з пропозицією підтримати кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони. Про це Зеленський 16 липня повідомив у Telegram.

Сьогодні президент провів зустріч з Хмарою, в ході якої обговорили виконання далекобійних операцій проти РФ і забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами.

Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні, — написав Зеленський.

Як відомо, після відставки Василя Малюка Євген Хмара виконував обов’язки голови Служби безпеки України. Має звання генерал-майора й свого часу був начальником Центру спеціальних операцій «А».

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила більшість міністрів нового уряду новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького. Таким чином Кабмін вважається сформованим. Не призначив парламент сьогодні лише міністра закордонних справ та міністра оборони. Офіційне подання щодо очільників цих відомств має внести президент України.

Народні депутати повідомили, що наступного разу парламент збереться на роботу аж через місяць — 18 серпня.