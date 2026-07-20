Михаил Федоров хочет вернуться только на должность министра обороны. Фото:

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров відмовився від запропонованих альтернативних посад.

На вихідних президент Володимир Зеленський провів із Федоровим переговори. Розмова тривала приблизно шість годин. Також глава держави спілкувався з екс-міністром майже щодня з моменту його звільнення. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела.

Зеленський запропонував Федорову кілька альтернативних посад, але той відмовився від них. Колишній посадовець хоче повернутися лише на посаду міністра оборони.

Також видання пише, що раніше глава держави пропонував Федорову посаду при Раді національної безпеки і оборони. Це дозволило б Федорову мати доступ до президента й дало б мандат на нагляд за оборонними інноваціями та військовою реформою.

Зараз у нього багато важелів впливу. Він хоче одного: щоб його відновили [на посаді міністра оборони]. І він знає, що більшість суспільства на його боці, — розповіло джерело.

Нагадаємо, 20 липня керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова і конфлікт довкола головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, запевнивши, що суспільство почуто, а криза вирішується на користь держави.

Джерело: Financial Times