В Харькове решили не закрывать бары и рестораны. Фото: Znaj.ua

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Карантин в Украине начал действовать с 13 марта, однако с каждым днем все больше городов вводят новые ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. В частности, закрываются все заведения и торговые точки, кроме аптек и продуктовых магазинов.

В то же время в Харькове решили не вводить такие жесткие ограничения. В городе закроют только ночные клубы и дискотеки, а также рынок «Барабашово». Бары, кафе и рестораны продолжат работать. Такое решение приняли на заседании комиссии горсовета по чрезвычайным ситуациям, пишет «UA: Харків» в Facebook.

Также в городе будет работать общественный транспорт, но его будут дезинфицировать. Уточняется, что власти города в дальнейшем могут пересмотреть это решение.

Кроме того, из бюджета выделят 20 млн грн на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких и дезинфицирующих средств.

В то же время в Черкассах с 17 марта закрывается все, кроме аптек и продуктовых магазинов. В городе перестанут работать кинотеатры, музеи, тренажерные залы, рестораны, аттракционы и другие учреждения. Ограничения распространяются на все учреждения, независимо от форм собственности. Городской голова Черкасс также рекомендует ограничить посещаемость храмов, пишет издание «Вікка».

Напомним, ранее в Киеве ввели новые ограничения. Закрываются все ТРЦ, кафе, рестораны. Минимизируется передвижение между Киевом и областью. Службы доставки продолжат работать — так же, как и продуктовые и хозяйственные магазины. Аптеки, автозаправки и банки будут работать в обычном режиме.