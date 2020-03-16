Карантин в Киеве: работодатели будут платить зарплаты за простой, транспортные ограничения необязательны, фото — Ракурс

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Новые ограничения, которые вводятся в Киеве в связи с коронавирусом, объяснили сегодня на пресс-брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник и заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Дополнительные противоэпидемические мероприятия и ограничения являются обязательными, столичная власть сообщила, что за нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность.

О новых ограничениях в столице

Минимализуеться передвижение между Киевом и областью. Столицу на въезд и выезд закрывать не будут, но власти призывают лишний раз не выезжать из города и не выходить из дома. Городской транспорт будет работать без изменений, пассажирам советуют надевать защитные маски. Частных перевозчиков проверят на соблюдение правил дезинфекции.

Ограничение массовых мероприятий касается, в частности, церковных служб. Также нельзя проводить спортивные события, лекции, вечеринки. Торговые центры, ярмарки, рынки, магазины, рестораны, бары и кафе закроют.

Службы доставки продолжат работать — так же, как и продуктовые и хозяйственные магазины. Аптеки, автозаправки и банки будут работать в обычном режиме. Продуктовые ярмарки проводиться не будут. А вот рынки в Киеве с завтрашнего дня будут закрыты.

Это места массового скопления людей, — заявил заместитель Кличко Николай Поворозник.

Вопрос вероятных компенсаций из-за неудобств заместитель председателя КГГА советует решать в пределах взаимоотношений работодателя и работника.

Если мы уменьшаем налоговую нагрузку на работодателя, то должно быть понятно, что он должен выплачивать зарплату работнику на период вынужденного простоя предприятия, — рассказал Поворозник.

Вопрос пропускного режима и ограничения доступа в роддомах будет решать лично руководитель учреждения. Если у кого-то будет желание совместных родов, это все будет решаться в индивидуальном порядке.

Мы уже ограничили посещение детских специализированных домов и домов престарелых Киева, — сообщил заместитель председателя КГГА и добавил, что все ограничения в столице будут действовать предварительно до конца марта, потом их могут продлить.

О тестах, профилактике и наказании

Маршрут движения граждан должен, по словам столичных медиков, быть таким: работа—магазин—аптека. Сейчас в столице есть 5 тыс. тестов, на подходе к Киеву растаможку проходят еще 4 тыс., а к концу недели Киев будет иметь тысячу тестов, которые диагностируют болезнь по слюне (мазок).

Вопросами наказания за нарушение карантина в условиях эпидемической угрозы убудт заниматься правоохранители, сегодня ответственность предусмотрена ст. 325, 137, 113 УК.

К семейному врачу при симптомах коронавируса идти не нужно. Лучше оставаться дома и позвонить ему. У него должны быть протоколы действий в таком случае. Или же власти советуют звонить 103.

Пока в Киеве провели более 100 тестов — зараженныъ не обнаружили. Город отдельно от Минздрава закупил тесты на несколько тысяч человек. Больные и одинокие люди находятся на учете — ими занимаются социальные службы, для них готовят продуктовые пакеты.