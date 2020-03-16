Карантин у Києві: роботодавці платитимуть зарплати за простій, транспортні обмеження необов’язкові, фото — Ракурс

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Нові обмеження, які запроваджуються у Києві у зв’язку із коронавірусом, пояснили сьогодні на прес-брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник і заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Додаткові протиепідемічні заходи та обмеження є обов’язковими, столична влада повідомила, що за за порушення передбачена кримінальна й адміністративна відповідальність.

Про нові обмеження в столиці

Мінімалізується пересування між Києвом і областю. Столицю на в’їзд і виїзд не закриватимуть, але влада закликає зайвий раз не виїздити з міста та не виходити з дому. Міський транспорт працюватиме без змін, пасажирам радять одягати захисні маски. Приватних перевізників перевірять на дотримання правил дезінфекції.

Обмеження масових заходів стосується, зокрема, церковних служб. Також не можна проводити спортивні події, лекції, вечірки. Торгові центри, ярмарки, ринки, магазини, ресторани, бари й кав’ярні закриють.

Служби доставки продовжать працювати — так само, як і продуктові й господарські крамниці. Аптеки, автозаправки та банки працюватимуть у звичному режимі. Продуктові ярмарки проводитися не будуть. А от ринки в Києві із вівторка будуть закриті.

Це місця масового скупчення людей, — заявив Поворозник.

Питання ймовірних компенсацій за незручності заступник голови КМДА радить вирішувати в межах взаємовідносин роботодавця та працівника.

Якщо ми зменшуємо податкове навантаження на роботодавця, то має бути зрозуміло, що він має виплачувати зарплатню працівнику на період вимушеного простою підприємства, — розповів Поворозник.

Питання пропускного режиму й обмеження доступу у пологових будинках вирішуватиме керівник установи. Якщо в когось буде бажання сумісних пологів, це все вирішуватиметься в індивідуальному порядку.

Ми вже обмежили відвідування дитячих спеціалізованих будинків і будинків для літніх людей Києва, — повідомив заступник голови КМДА і додав, що усі обмеження в столиці діятимуть попередньо до кінця березня — потім їх можуть подовжити.

Про тести, профілактику і покарання

Маршрут руху громадян повинен, за словами столичних медиків, бути таким: робота—магазин—аптека. Наразі у столиці є 5 тис. тестів, на підході до Києва розмитнення проходять ще 4 тис., а до кінця тижня Київ матиме тисячу тестів, які діагностують хворобу за слиною (мазок).

Питанням покарання за порушення карантину в умовах епідемічної загрози займатимуться правоохоронці, на сьогодні відповідальність передбачена ст. 325, 137, 113 ККУ.

До сімейного лікаря при симптомах коронавірусу йти не потрібно. Краще залишатися вдома і зателефонувати йому. У нього мають бути протоколи дій в такому випадку. Або ж влада радить телефонувати 103.

Нині у Києві провели понад 100 тестів — жодного зараженого не виявили. Місто окремо від МОЗ закупило тести на декілька тисяч людей.

Хворі й самотні люди перебувають на обліку — ними опікуються соціальні служби, для них готують продуктові пакети.