Перше модульне підземне укриття встановили на Київщині, фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Ракурс

На Київщині у Бородянці встановили перше модульне підземне укриття, збудоване Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Це швидке та сучасне рішення, яке дозволяє оперативно забезпечувати громади захисними спорудами. Модульні укриття проходять випробування військовими, що підтверджує їхню надійність у реальних умовах, — зазначили у міністерстві.

Зазначається, що вартість споруди становить 5,5 млн грн, що значно дешевше ніж стаціонарне укриття:

будівництво стаціонарного укриття на 100 осіб коштує приблизно 1,3 млн євро за типовим проектом UNICEF й триває до двох років;

модульне укриття, розраховане на таку ж кількість людей коштує близько 220 тис. євро і монтується приблизно за два тижні;

водночас модульні укриття не можуть повністю замінити стаціонарні сховища, які забезпечують значно вищий рівень безпеки та комфорт для тривалого перебування людей. Підземні модульні укриття — це рішення для тимчасового убезпечення.

Проект насамперед планують розширити на прифронтові території, де загроза обстрілів є вищою, а час підльоту російських ракет — коротким.

Модульні укриття дозволяють оперативно забезпечити базовий рівень захисту населення, встановлюються швидко та одразу виконують свою функцію. А особливо у громадах, що розташовані поблизу лінії фронту або кордону з ворогом, необхідні швидкі, доступні та дієві безпекові рішення, адже загроза є щоденною і непередбачуваною, — наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зазначається, що монтаж укриття тривав менше місяця:

підготовчі роботи стартували 21 серпня 2025 року;

а 10 вересня об'єкт був повністю готовий.

Це укриття встановлене під землею в центрі Бородянки, у зоні найбільшої активності громади — поруч розміщені адміністративні, соціальні та житлові об'єкти. Воно розраховане на 48 осіб і обладнане:

пандусом і підйомником;

автоматизованою системою доступу, яка відчиняється під час повітряної тривоги;

основним та аварійним виходами;

системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення та пожежною сигналізацією;

конструкція включає кілька тамбурів, два приміщення для перебування людей і санвузол;

передбачено систему автономного енергоживлення на базі залізофосфатних акумуляторів та генератора;

внутрішнє обладнання включає оздоблення, місця для сидіння, вентиляцію та матеріали герметизації;

укриття забезпечує захист від уламків, ударної хвилі, хімічного ураження та радіоактивного пилу.

Планується встановити ще п’ять таких споруд в Бородянці, в інших частинах селища,

Загалом в Україні налічується 240 прифронтових громад, і за попередніми оцінками, кожній із них може знадобитися до 20 таких укриттів.