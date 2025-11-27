Ракурсhttps://racurs.ua/
Первое модульное подземное укрытие установили в Киевской области, фото: Министерство развития общин и территорий Украины
На Киевщине установили первое модульное подземное укрытие, которое автоматически открывается во время тревоги (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n210547-na-kievschine-ustanovili-pervoe-modulnoe-podzemnoe-ukrytie-kotoroe-avtomaticheski-otkryvaetsya.htmlРакурс
На Київщині у Бородянці встановили перше модульне підземне укриття, збудоване Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.
Це швидке та сучасне рішення, яке дозволяє оперативно забезпечувати громади захисними спорудами. Модульні укриття проходять випробування військовими, що підтверджує їхню надійність у реальних умовах, — зазначили у міністерстві.
Зазначається, що вартість споруди становить 5,5 млн грн, що значно дешевше ніж стаціонарне укриття:
- будівництво стаціонарного укриття на 100 осіб коштує приблизно 1,3 млн євро за типовим проектом UNICEF й триває до двох років;
- модульне укриття, розраховане на таку ж кількість людей коштує близько 220 тис. євро і монтується приблизно за два тижні;
- водночас модульні укриття не можуть повністю замінити стаціонарні сховища, які забезпечують значно вищий рівень безпеки та комфорт для тривалого перебування людей. Підземні модульні укриття — це рішення для тимчасового убезпечення.
Проект насамперед планують розширити на прифронтові території, де загроза обстрілів є вищою, а час підльоту російських ракет — коротким.
Модульні укриття дозволяють оперативно забезпечити базовий рівень захисту населення, встановлюються швидко та одразу виконують свою функцію. А особливо у громадах, що розташовані поблизу лінії фронту або кордону з ворогом, необхідні швидкі, доступні та дієві безпекові рішення, адже загроза є щоденною і непередбачуваною, — наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Зазначається, що монтаж укриття тривав менше місяця:
- підготовчі роботи стартували 21 серпня 2025 року;
- а 10 вересня об'єкт був повністю готовий.
Це укриття встановлене під землею в центрі Бородянки, у зоні найбільшої активності громади — поруч розміщені адміністративні, соціальні та житлові об'єкти. Воно розраховане на 48 осіб і обладнане:
- пандусом і підйомником;
- автоматизованою системою доступу, яка відчиняється під час повітряної тривоги;
- основним та аварійним виходами;
- системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення та пожежною сигналізацією;
- конструкція включає кілька тамбурів, два приміщення для перебування людей і санвузол;
- передбачено систему автономного енергоживлення на базі залізофосфатних акумуляторів та генератора;
- внутрішнє обладнання включає оздоблення, місця для сидіння, вентиляцію та матеріали герметизації;
- укриття забезпечує захист від уламків, ударної хвилі, хімічного ураження та радіоактивного пилу.
Планується встановити ще п’ять таких споруд в Бородянці, в інших частинах селища,
Загалом в Україні налічується 240 прифронтових громад, і за попередніми оцінками, кожній із них може знадобитися до 20 таких укриттів.
У Бородянці встановлено укриття українського виробництва. Паралельно ще два виробники завершують розробку та випробування власних модульних підземних укриттів, — зазначили у міністерстві.