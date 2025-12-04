У Києві перейменували 10 об'єктів в межах дерусифікації

Низку об’єктів перейменували у Києві, фото: «Вікіпедія»

У Києві перейменували ще 10 міських об'єктів, назви яких були пов’язані з країною-агресором.

Відповідні рішення були ухвалені сьогодні, 4 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання більшістю депутатів, повідомляє прес-служба Київської міськради.

Дерусифікація — це не про заміну табличок, а про повернення собі голосу й пам’яті. Росія десятиліттями нав’язувала чужі назви, щоб розмити нашу ідентичність. Сьогодні було перейменовано ще 10 міських об'єктів, — наголосила голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій міськради Вікторія Муха

Перейменовано такі об'єкти:

у Голосіївському районі:

вулиця Левітана — вулиця Лукрецька;

в Оболонському районі:

проспект Маршала Рокоссовського — проспект Дмитра Павличка;

у Печерському районі:

частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву — вулиця Новонаводницька;

у Дарницькому районі:

вулиця Суворова — вулиця Людмили Фої;

вулиця Волго-Донська — вулиця Павла Петриченка;

у Дніпровському районі:

вулиця Сулеймана Стальського — вулиця Ігоря Юхновського;

провулок Макаренка — провулок Софії Окуневської;

вулиця Макаренка — вулиця Батальйону Шейха Мансура;

у Святошинському районі:

провулок Дунаєвського — провулок Цундарівський;

вулиця Дунаєвського — вулиця Цундарівська.

Вулицю Волго-Донську було перейменовано на честь Павла Петриченка — громадського активіста та військовослужбовця 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Він загинув у бою 15 квітня 2024 року, похований у Києві на Аскольдовій могилі. Ще при житті був відзначений низкою державних нагород.

Учасник Євромайдану, був одним із лідерів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?» та учасником низки інших акцій. Також Петриченко очолював громадську раду з благоустрою при Дарницькій РДА Києва.

Петиція про перейменування вулиці Волго-Донської на вулицю Павла Петриченка з’явилася на сайті Київради у липні 2024 року.