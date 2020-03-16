Коронавірус: в Ужгороді, Івано-Франківську, Запоріжжі, Полтаві, Миколаєві та Сумах вводять жорсткий карантин

Коронавірусний карантин в Україні. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n135228-koronavirus-v-ujgorodi-ivano-frankivsku-zaporijji-poltavi-mykolaievi-ta-sumah-vvodyat.html

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Коронавірус в Україні намагаються стримати усіма силами. Місцева влада деяких обласних центрів прислухалася до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я і було прийнято рішення про введення коронавірусного карантину. Карантин було вирішено ввести в Ужгороді, Івано-Франківську, Полтаві, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що опівночі 17 березня в місті вводиться жорсткий карантин у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу. Всі установи соціальної сфери міста тимчасово припиняють прийом громадян і надаватимуть послуги в онлайн-режимі. Керівникам підприємств рекомендовано розглянути можливість переходу на дистанційну форму роботи.

Громадський транспорт переведуть у режим роботи вихідного дня, кількість рейсів буде скорочена. Всі медустанови міста зобов’язали бути готовими до прийому хворих на коронавірус.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook повідомив, що в місті поки не зафіксовано випадків зараження коронавірусом, але міська влада вирішила ввести карантин. Тимчасово припиняють роботу об'єкти загального користування, в яких можуть бути присутніми понад десять осіб одночасно. Театри, кінотеатри, кафе, ресторани, розважальні та торговельні центри, спортивні центри і стадіони будуть тимчасово закриті. Продовжать роботу продуктові магазини і аптеки.

Громадський транспорт у Запоріжжі буде працювати в штатному режимі.

У Полтаві також був введений коронавірусний карантин і багато власників ресторанів, кафе, спортивних закладів та громадських установ повідомили про закриття своїх підприємств на карантин.

Журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі повідомив, що в Ужгороді також на карантин закриваються всі підприємства торгівлі крім продуктових магазинів, аптек та АЗС.

У Миколаєві та Сумах також вводять карантин. На карантин не закривають лише продуктові магазини, аптеки і заправки.

Як раніше писав «Ракурс», в Одесі та Львові на карантин закрили всі заклади торгівлі. Продовжать працювати лише продуктові магазини і аптеки.