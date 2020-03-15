Коронавірус в Україні: Львів закриває всі магазини, крім продуктових, аптек і АЗС, фото — Галнет

https://racurs.ua/ua/n135207-lviv-zakryvaie-vsi-magazyny-krim-produktovyh-aptek-i-azs.html

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У Львові боротися із коронавірусом вирішили надзвичайно жорстко. З понеділка у столиці Галичини закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.

Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій ухвалять вранці у понеділок, але готуватися можна вже, — написав у Твіттер мер міста Андрій Садовий.

Він також попросив не вірити неправдивим повідомленням про те, що у Львові вже зафіксували два випадки захворювання на коронавірус.

Ми перевірили ці факти, вони не відповідають дійсності, — написав Садовий і додав, що у Львові справді відправили чотирьох осіб, які недавно перебували в країнах, де лютує коронавірус.

Ці хворі госпіталізовані з ознаками ГРЗ, а відповідні аналізи скерували в Київ. Усі ці люди молодого віку, вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан — середньої важкості, загроз життю нема.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець закликав закрити в Україні все, крім аптек та продуктових магазинів. Ємець закликав обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.

Крім того, медики пропонують обмежити рух транспорту всередині України.