Коронавірус: Ємець закликав закрити в Україні все, крім аптек та продуктових магазинів, фото — МОЗ

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Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець закликав закрити в Україні все, крім аптек та продуктових магазинів.

Очільник МОЗ у терміновому зверненні заявив, що треба закрити заклади громадського харчування і торговельно-розважальні центри. За його словами, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини.

Крім того, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.

Лікарні мають бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації. Опрацьовувати необхідно тільки ургентні випадки. Всі планові заходи скасувати та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією, — йдеться у його зверненні до громадян.

МОЗ тим часом збирає найкращих епідеміологів України та включає їх до складу оперативного штабу. Він закликав українців одночасно не бути легковажними, але й не панікувати.

Успішний досвід інших країн показав, що самоізоляція — найефективніший спосіб попередження поширення хвороби. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких. Стежте за оновленнями офіційних джерел інформації МОЗ України та будьте здорові! — заявив Ємець.

Раніше міністр ініціював скликання позачергового засідання Ради, щоб ухвалити закон про кримінальну відповідальність за порушення карантину.