Ємець ініціює позачергову Раду для ухвалення закону про кримінальну відповідальність за порушення карантинуhttps://racurs.ua/ua/n135104-iemec-iniciuie-pozachergovu-radu-dlya-uhvalennya-zakonu-pro-kryminalnu-vidpovidalnist.htmlРакурс
Ілля Ємець, міністр охорони здоров’я України, ініціює позачергове засідання Верховної Ради України.
На голосування депутатам представлять законопроект, який передбачає ряд заходів із захисту України від протидії коронавірусній інфекції COVID-19. Відповідну ініціативу Ємець озвучив перед засіданням Кабінету міністрів України 13 березня. Про це сьогодні повідомила прес-служба МОЗ.
За словами міністра, влада повинна захистити українців від вірусу й мінімізувати розповсюдження інфекції. Закон передбачає врегулювання заходів боротьби з пандемією — аж до кримінальної відповідальності за порушення карантину.
Потрібно об'єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон, — заявив Ємець.
У свою чергу голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання парламенту проведуть до середини наступного тижня.
Це рішення може бути ухвалено трьома способами: або завдяки наявності 150 підписів нардепів, або за зверненням президента, або за рішенням погоджувальної ради, — уточнив політик.
За його словами, наразі необхідно сформувати чіткий порядок денний із внесенням до нього законопроектів щодо боротьби з коронавірусом в Україні.
Нагадаємо, станом 13 березня на території України зафіксовані три випадки захворювання коронавірусом COVID-19. Двоє хворих ізольовані в Ченівецькій області, третя заражена ізольована в місті Радомишль у Житомирській області.
Раніше повідомлялося, що сьогодні РНБО України проведе засідання, на якому підніматимуть питання закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн й забезпечення потреб людей у засобах захисту.