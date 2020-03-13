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ВРУ може розглянути закон про коронавірус. Фото: volynnews.com

Ємець ініціює позачергову Раду для ухвалення закону про кримінальну відповідальність за порушення карантину

13 бер 2020, 12:00
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Ілля Ємець, міністр охорони здоров’я України, ініціює позачергове засідання Верховної Ради України.

На голосування депутатам представлять законопроект, який передбачає ряд заходів із захисту України від протидії коронавірусній інфекції COVID-19. Відповідну ініціативу Ємець озвучив перед засіданням Кабінету міністрів України 13 березня. Про це сьогодні повідомила прес-служба МОЗ.

За словами міністра, влада повинна захистити українців від вірусу й мінімізувати розповсюдження інфекції. Закон передбачає врегулювання заходів боротьби з пандемією — аж до кримінальної відповідальності за порушення карантину.

Потрібно об'єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон, — заявив Ємець.

У свою чергу голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання парламенту проведуть до середини наступного тижня.

Це рішення може бути ухвалено трьома способами: або завдяки наявності 150 підписів нардепів, або за зверненням президента, або за рішенням погоджувальної ради, — уточнив політик.

За його словами, наразі необхідно сформувати чіткий порядок денний із внесенням до нього законопроектів щодо боротьби з коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, станом 13 березня на території України зафіксовані три випадки захворювання коронавірусом COVID-19. Двоє хворих ізольовані в Ченівецькій області, третя заражена ізольована в місті Радомишль у Житомирській області.

Раніше повідомлялося, що сьогодні РНБО України проведе засідання, на якому підніматимуть питання закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн й забезпечення потреб людей у засобах захисту.

Джерело: Ракурс


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