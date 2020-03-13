ВРУ может рассмотреть закон о коронавирусе. Фото: volynnews.com

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Илья Емец, министр здравоохранения Украины, инициирует внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

На голосование депутатам представят законопроект, который предусматривает ряд мер по защите Украины от противодействия коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующую инициативу Емец озвучил перед заседанием Кабинета министров Украины 13 марта. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минздрава.

По словам министра, власти должны защитить украинцев от вируса и минимизировать распространение инфекции. Закон предусматривает урегулирование мер по борьбе с пандемией — вплоть до уголовной ответственности за нарушение карантина.

Нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Настало время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон, — заявил Емец.

Напомним, по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксированы три случая заболевания коронавирусом COVID-19. Двое больных изолированы в Черновицкой области, третья зараженная изолирована в городе Радомышль в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что сегодня СНБО Украины проведет заседание, на котором будут поднимать вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран и обеспечения потребностей людей в средствах защиты.