В Радомышле ввели режим ЧС. Фото:

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Радомышль Житомирской области. Причиной такого решения стал зафиксированный случай инфицирования китайским коронавирусом.

В городе временно приостановили движение городского транспорта и приостановлена работа всех рынков. На въезде в город обустраивают блокпосты для контроля въезда и выезда граждан с температурой. Об этом сообщил председатель Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский в эфире телеканала «112 Украина».

Всего в городе два главных направления — это в сторону Кочерова до автомагистрали Киев-Чоп и в сторону Малина. На этих местах будут стоять посты полиции с контролем людей с температурой. В оба направления, на въезд и выезд, — отметил чиновник.

Чиновник отметил, что медики изолировали 22 человек, которые контактировали с зараженной пенсионеркой. Эти люди находятся дома, за ними наблюдают медики. Почти все изолированные местные, только два из них жители Киева.

Инфицированную коронавирусом женщину уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Больная находится в тяжелом состоянии. К медикам она обратилась поздно.

Напомним, коронавирусом в Украине сейчас заражены три человека. Одна из них — 71-летняя женщина в Житомире. Она находится в состоянии средней тяжести, у нее двустороннее воспаление легких.