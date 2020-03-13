В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Пандемия нового коронавируса SARS-CoV-2 может закончиться к июню, если страны мира мобилизуются на борьбу с ней и будут готовы к принятию решительных мер.

Об этом в четверг завил известный эпидемиолог, старший врач-консультант правительства Китая по вопросам медицинской помощи Чжун Наньшань, сообщает агентство Reuters.

Мой совет состоит в том, чтобы призвать все страны следовать инструкциям ВОЗ и принимать меры на национальном уровне, — отметил он.

Наньшань в 2003 году помогал бороться со вспышкой атипичной пневмонии.

По его словам, прогноз относительно июня базируется на том, что вирусы этой группы обычно становятся менее активными в теплые месяцы.

Власти Китая заявляют, что пик вспышки этой инфекции в стране уже прошел, хотя новые случаи еще фиксируются.

Хотя 2/3 глобальных случаев коронавируса в настоящее время зафиксированы в центральной провинции Китая Хубэй, где вирус впервые появился в декабре, в последние недели большинство новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 обнаруживают за пределами Китая.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня может рассмотреть вопрос закрытия границ в связи со вспышкой коронавируса.