В мире продолжается вспышка коронавируса SARS-CoV-2, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n135095-koronavirus-snbo-segodnya-rassmotrit-vopros-zakrytiya-granic-smi.html

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сегодня проведет заседание, в ходе которого будут обсуждаться следующие шаги по борьбе с распространением в Украине нового коронавируса SARS-CoV-2.

Одним из вопросов, которые планируется рассмотреть — закрытие границ, а именно — в каком формате это может быть сделано. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в окружении президента.

Первые случаи инфицирования новым коронавирусом были обнаружены в декабре 2019 года в китайском городе Ухане. В Украине первый случай коронавируса обнаружили в начале марта у мужчины в Черновцах в результате проведенного тестирования.

Вчера стало известно о еще двух случаях коронавируса — у 71-летней женщины из Житомирской области и 64-летнего мужчины из Черновицкой области.

Всего в мире уже обнаружено более 135,2 тыс. случаев коронавируса, почти 5 тыс. человек умерли, более 69,8 тыс. вылечились.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, Словакия с 8.00 13 марта вводит ограничения на въезд на свою территорию из-за распространения коронавируса.