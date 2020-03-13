У світі триває спалах коронавірусу SARS-CoV-2, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n135095-koronavirus-rnbo-sogodni-rozglyane-pytannya-zakryttya-kordoniv-zmi.html

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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) сьогодні проведе засідання, під час якого обговорюватимуться наступні кроки щодо боротьби з поширенням в Україні нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Одним з питань, які заплановано розглянути — закриття кордонів, а саме — в якому форматі це може бути зроблено. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерело в оточенні президента.

Перші випадки інфікування новим коронавірусом були виявлені у грудні 2019 року в китайському місті Ухані. В Україні перший випадок коронавірусу виявили на початку березня в чоловіка у Чернівцях в результаті проведеного тестування.

Вчора стало відомо про ще два випадки коронавірусу — у 71-річної жінки з Житомирської області та 64-річного чоловіка з Чернівецької області.

Всього у світі вже виявлено понад 135,2 тис. випадків коронавірусу, майже 5 тис. людей померли, понад 69,8 тис. вилікувалися.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, Словаччина з 8.00 13 березня запроваджує обмеження на в’їзд на свою територію через поширення коронавірусу.