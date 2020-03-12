Інфікована коронавірусом українка 8 березня ходила до церкви

https://racurs.ua/ua/n135089-koronavirus-v-ukrayini-infikovana-pensionerka-vidviduvala-cerkvu-v-radomyshli-vvely.html

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Коронавірусом в Україні заразилися вже троє людей, серед них — 71-річна пенсіонерка, жителька Житомирської області. Вона 1 березня повернулася з Польщі, де могла заразитися.

Симптоми хвороби з’явилися ще 3 березня, проте жінка не звернулася до лікарів і не вдалася до самоізоляції. Вона продовжувала контактувати з людьми, а 8 березня відвідувала церкву. Про це розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечка під час брифінгу, пише «Житомир.info».

Зараз проходить робота зі священиками, щоб виявити людей, які того дня перебували в храмі.

Стан жінки середньої тяжкості, вона перебуває в інфекційному відділенні. Медики виявили шість контактних людей, які разом з нею проживають. Вони перебувають вдома на обсервації, наразі у них немає симптомів коронавірусу. Також до неї приїжджали четверо гостей: двоє — з Радомишля і двоє — з Києва. Вони теж будуть на обсервації.

У райцентрі Радомишль, у якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан. Він передбачає закриття розважальних закладів та місць скупчення великої кількості людей. Водночас вводити надзвичайні заходи у всій області або навіть в межах району наразі не планують.

Нагадаємо, раніше стало відомо про стан нових інфікованих коронавірусом українців. У Житомирській області захворіла 71-річна пенсіонерка. Вона перебуває в стані середньої тяжкості, у неї двостороннє запалення легенів. У Чернівецькій області на COVID-19 захворів 64-річний чоловік. Його стан стабільний.