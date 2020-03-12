Коронавірус в Україні: стало відомо про стан нових інфікованих

Коронавірусом в Україні заразилися три людини

https://racurs.ua/ua/n135087-koronavirus-v-ukrayini-stalo-vidomo-pro-stan-novyh-infikovanyh.html

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Коронавірус в Україні діагностували вже у трьох людей. Одна з них — 71-річна жінка в Житомирі. Вона перебуває в стані середньої тяжкості, у неї двостороннє запалення легенів.

Жінка повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім до Радомишля Житомирської області. Перші симптоми захворювання у неї з’явилися 3 березня. Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

Після проведення ретельного обстеження у жінки підтвердився коронавірус. Зараз жінка в інфекційному відділенні Радомишльської районної лікарні. Зазначається, що всі лікарі, які з нею контактували, ізольовані.

Наразі проводиться симптоматичне лікування. Також лікарі перевіряють людей, з якими контактувала жінка. Зазначається, що у родичів інфікованої поки що симптоми коронавірусної інфекції не виявлені, вони на обсервації у себе вдома.

У Чернівецькій області COVID-19 захворів 64-річний чоловік. Його стан стабільний. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Чоловік тісно контактував тільки зі своєю дружиною, яка повернулася з Італії. Водночас у жінки ознак інфікування немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо про ще два випадки зараження коронавірусів в Україні. Нові випадки захворювання зафіксовані у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів. Тепер в Україні три офіційно зареєстрованих випадки COVID-19.