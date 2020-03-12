Коронавирус в Украине: стало известно о состоянии новых инфицированных

Коронавирусом в Украине заразились три человека

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Коронавирус в Украине диагностировали уже у троих человек. Одна из них — 71-летняя женщина в Житомире. Она находится в состоянии средней тяжести, у нее двустороннее воспаление легких.

Женщина вернулась 1 марта из Польши во Львов, а потом в Радомышль Житомирской области. Первые симптомы заболевания у нее появились 3 марта. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

После проведения тщательного обследования у женщины подтвердился коронавирус. Сейчас женщина в инфекционном отделении Радомышльской районной больницы. Отмечается, что все врачи, которые с ней контактировали, изолированы.

Сейчас проводится симптоматическое лечение. Также врачи проверяют людей, с которыми контактировала женщина. Отмечается, что у родственников инфицированной пока что симптомы коронавирусной инфекции не обнаружены, они на обсервации у себя дома.

В Черновицкой области COVID-19 заболел 64-летний мужчина. Его состояние стабильное. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Мужчина тесно контактировал только со своей женой, которая вернулась из Италии. При этом у женщины признаков инфицирования нет.

Напомним, ранее стало известно об еще двух случаях заражения коронавирусом в Украине. Новые случаи заболевания зафиксированы у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. Теперь в Украине три официально зарегистрированных случая COVID-19.